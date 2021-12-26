Овощи, которые станут отличным гарниром к любому блюду: интересная идея

Лучший гарнир для любого мяса или рыбы – это овощи. Но для того чтобы они были действительно вкусными и уместными на праздничном столе, их нужно приготовить по особой технологии. И для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Вкусная идея приготовления универсального овощного гарнира опубликована на странице prosto_ai в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

брокколи – 1 головка

зеленый замороженный горошек – 500 г (можно еще добавить стручковой фасоли)

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помидоры мелкие – 500 г

розмарин – несколько веточек

Ингредиенты для маринада:

растительное масло – 1 стакан

чеснок – 3-4 зубчика

свежая кинза – 1 пучок

любимая приправа

соль

черный перец

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть мелкий картофель

2. Сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг.

3. Брокколи разделить на соцветие, промыть и проварить в подсоленной воде до мягкости.

4. Также до мягкости сварить зеленый горошек.

5. Слить воду.

6. Помидоры мелкого размера разделить на две части.

7. Стакан хорошего растительного масла влить в небольшую миску, выдавить 3-4 зубчика чеснока.

8. Добавить приправу, соль и перец, измельченную зелень, перемешать.

9. Противень застелить пергаментной бумагой.

10. Овощи обвалять в маринаде, в конце перемешать в маринаде горошек.

11. Все овощи выложить на противень, отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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