Овощи, которые станут отличным гарниром к любому блюду: интересная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Овощи, которые станут отличным гарниром к любому блюду: интересная идея

Лучший гарнир для любого мяса или рыбы – это овощи. Но для того чтобы они были действительно вкусными и уместными на праздничном столе, их нужно приготовить по особой технологии. И для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Вкусная идея приготовления универсального овощного гарнира опубликована на странице prosto_ai в Instagram.

Вкусные запеченные овощи в маринаде

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг

  • брокколи – 1 головка

  • зеленый замороженный горошек – 500 г (можно еще добавить стручковой фасоли)

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  • помидоры мелкие – 500 г

  • розмарин – несколько веточек

Ингредиенты для маринада:

Брокколи к блюду

  • растительное масло – 1 стакан

  • чеснок – 3-4 зубчика

  • свежая кинза – 1 пучок

  • любимая приправа

  • соль

  • черный перец

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть мелкий картофель

2. Сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг.

3. Брокколи разделить на соцветие, промыть и проварить в подсоленной воде до мягкости.

4. Также до мягкости сварить зеленый горошек.

Картофель для блюда

5. Слить воду.

6. Помидоры мелкого размера разделить на две части.

7. Стакан хорошего растительного масла влить в небольшую миску, выдавить 3-4 зубчика чеснока.

8. Добавить приправу, соль и перец, измельченную зелень, перемешать.

9. Противень застелить пергаментной бумагой.

10. Овощи обвалять в маринаде, в конце перемешать в маринаде горошек.

11. Все овощи выложить на противень, отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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