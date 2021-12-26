Овощи, которые станут отличным гарниром к любому блюду: интересная идея
Лучший гарнир для любого мяса или рыбы – это овощи. Но для того чтобы они были действительно вкусными и уместными на праздничном столе, их нужно приготовить по особой технологии. И для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Вкусная идея приготовления универсального овощного гарнира опубликована на странице prosto_ai в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
брокколи – 1 головка
зеленый замороженный горошек – 500 г (можно еще добавить стручковой фасоли)
помидоры мелкие – 500 г
розмарин – несколько веточек
Ингредиенты для маринада:
растительное масло – 1 стакан
чеснок – 3-4 зубчика
свежая кинза – 1 пучок
любимая приправа
соль
черный перец
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть мелкий картофель
2. Сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг.
3. Брокколи разделить на соцветие, промыть и проварить в подсоленной воде до мягкости.
4. Также до мягкости сварить зеленый горошек.
5. Слить воду.
6. Помидоры мелкого размера разделить на две части.
7. Стакан хорошего растительного масла влить в небольшую миску, выдавить 3-4 зубчика чеснока.
8. Добавить приправу, соль и перец, измельченную зелень, перемешать.
9. Противень застелить пергаментной бумагой.
10. Овощи обвалять в маринаде, в конце перемешать в маринаде горошек.
11. Все овощи выложить на противень, отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
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