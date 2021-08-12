Овощная запеканка для сытного обеда – 2 варианта блюда
Летом лучше всего готовить блюда из сезонных овощей и фруктов, так как они сейчас максимально полезные. Их можно запекать, варить, жарить, в любом виде они будут идеальный вариантом обеда и даже ужина.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусной овощной запеканки, которая станет отличным питательные и легким обедом.
1. Запеканка c цукини, томатами черри и фетой
Ингредиенты:
цукини – 2 шт.
черри – 200 г
макароны "перья" – 350 г
шампиньоны – 200 г
яйца – 4 шт.
чеснок – 2 зуб.
сливки – 300 мл
твердый сыр – 130 г
майоран – 2 ч. л.
фета – 300 г
соль, перец – по вкусу
зелень – 1 пучок
Способ приготовления:
Отварите "перья" в подсоленной воде около 7 минут, после откиньте на дуршлаг, обязательно облейте холодной водой и
дайте ей полностью стечь.
Помидоры и цукини помойте и высушите, нарежьте кружочками.
Очистите чеснок и мелко нарежьте.
Грибы помойте, почистите и нарежьте ломтиками.
Взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец, измельченный чеснок и майоран.
В смазанную растительным маслом форму выложите "перья", кружочки цукини, помидоры, затем грибы, фету и сверху залейте все яичной смесью, присыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 45 минут при 200 С.
Перед подачей присыпьте петрушкой.
2. Запеканка с цветной капустой и брокколи
Ингредиенты:
брокколи – 300 г
цветная капуста – 300 г
мука – 2 ст. л
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
филе – 1 кг
сливочное масло – 50 г
молоко – 200 мл
соль, перец – по вкусу
яичный белок – 1 шт.
зелень для украшения – 1 пучок
Способ приготовления:
Отварите филе, остудите и нарежьте большим кубиком.
Отварите брокколи и капусту.
Сливочное масло растопите на сковороде, добавьте муку, добавьте молоко и слегка обжарьте. Добавьте белок и перемешайте.
Обязательно смажьте форму маслом, выложите филе, сверху капусту и брокколи, залейте соусом и отправьте в духовку на 25 минут при 200 С.
Блюдо лучше всего есть горячим с зеленью.
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