Овощная запеканка для сытного обеда – 2 варианта блюда

Летом лучше всего готовить блюда из сезонных овощей и фруктов, так как они сейчас максимально полезные. Их можно запекать, варить, жарить, в любом виде они будут идеальный вариантом обеда и даже ужина.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусной овощной запеканки, которая станет отличным питательные и легким обедом.

1. Запеканка c цукини, томатами черри и фетой

Ингредиенты:

цукини – 2 шт.

черри – 200 г

макароны "перья" – 350 г

Видео дня

шампиньоны – 200 г

яйца – 4 шт.

чеснок – 2 зуб.

сливки – 300 мл

твердый сыр – 130 г

майоран – 2 ч. л.

фета – 300 г

соль, перец – по вкусу

зелень – 1 пучок

Способ приготовления:

Отварите "перья" в подсоленной воде около 7 минут, после откиньте на дуршлаг, обязательно облейте холодной водой и дайте ей полностью стечь. Помидоры и цукини помойте и высушите, нарежьте кружочками. Очистите чеснок и мелко нарежьте. Грибы помойте, почистите и нарежьте ломтиками. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец, измельченный чеснок и майоран. В смазанную растительным маслом форму выложите "перья", кружочки цукини, помидоры, затем грибы, фету и сверху залейте все яичной смесью, присыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 45 минут при 200 С. ​​​​​​​Перед подачей присыпьте петрушкой.

2. Запеканка с цветной капустой и брокколи

Ингредиенты:

брокколи – 300 г

цветная капуста – 300 г

мука – 2 ст. л

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

филе – 1 кг

сливочное масло – 50 г

молоко – 200 мл

соль, перец – по вкусу

яичный белок – 1 шт.

зелень для украшения – 1 пучок

Способ приготовления:

Отварите филе, остудите и нарежьте большим кубиком. Отварите брокколи и капусту. Сливочное масло растопите на сковороде, добавьте муку, добавьте молоко и слегка обжарьте. Добавьте белок и перемешайте. Обязательно смажьте форму маслом, выложите филе, сверху капусту и брокколи, залейте соусом и отправьте в духовку на 25 минут при 200 С.

​​​​​​​Блюдо лучше всего есть горячим с зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома быстро и вкусно приготовить лазанью с мясной начинкой.