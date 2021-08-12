Овощная запеканка для сытного обеда – 2 варианта блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная запеканка из кабачка

Летом лучше всего готовить блюда из сезонных овощей и фруктов, так как они сейчас максимально полезные. Их можно запекать, варить, жарить, в любом виде они будут идеальный вариантом обеда и даже ужина.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусной овощной запеканки, которая станет отличным питательные и легким обедом.

1. Запеканка c цукини, томатами черри и фетой

Запеканка c черри, фетой и макаронами

Ингредиенты:

  • цукини – 2 шт.

  • черри – 200 г

  • макароны "перья" – 350 г

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  • шампиньоны – 200 г

  • яйца – 4 шт.

  • чеснок – 2 зуб.

  • сливки – 300 мл

  • твердый сыр – 130 г

  • майоран – 2 ч. л.

  • фета – 300 г

  • соль, перец – по вкусу

  • зелень – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Отварите "перья" в подсоленной воде около 7 минут, после откиньте на дуршлаг, обязательно облейте холодной водой и

    дайте ей полностью стечь.

  2. Помидоры и цукини помойте и высушите, нарежьте кружочками.

  3. Очистите чеснок и мелко нарежьте.

  4. Грибы помойте, почистите и нарежьте ломтиками.

  5. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец, измельченный чеснок и майоран.

  6. В смазанную растительным маслом форму выложите "перья", кружочки цукини, помидоры, затем грибы, фету и сверху залейте все яичной смесью, присыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 45 минут при 200 С.

  7. ​​​​​​​Перед подачей присыпьте петрушкой.

2. Запеканка с цветной капустой и брокколи

Запеканка с брокколи и цветной капустой

Ингредиенты:

  • брокколи – 300 г

  • цветная капуста – 300 г

  • мука – 2 ст. л

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • филе – 1 кг

  • сливочное масло – 50 г

  • молоко – 200 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • яичный белок – 1 шт.

  • зелень для украшения – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Отварите филе, остудите и нарежьте большим кубиком.

  2. Отварите брокколи и капусту.

  3. Сливочное масло растопите на сковороде, добавьте муку, добавьте молоко и слегка обжарьте. Добавьте белок и перемешайте.

  4. Обязательно смажьте форму маслом, выложите филе, сверху капусту и брокколи, залейте соусом и отправьте в духовку на 25 минут при 200 С.

​​​​​​​Блюдо лучше всего есть горячим с зеленью.

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