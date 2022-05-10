Рататуй – это очень вкусная запеканка, для которой можно использовать все овощи, что лежат в холодильнике. В сочетании с пикантным томатным соусом получается очень сытное блюдо.

Фудблогер Виктория Муляр (muliar_viktoria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощной запеканки рататуй.

Ингредиенты:

кабачки – 1 шт

баклажаны – 1 шт

помидоры – 3 шт

Видео дня

Для соуса:

перец – 1 шт

лук – 1 шт

помидоры – 2 шт

чеснок – 1 зубчик

специи

Способ приготовления:

1. Нарезать тонкими круглыми слайсами кабачок, баклажан, помидоры.

2. Приготовление соуса. Очистить от кожуры помидор.

3. Оставшиеся овощи порезать кубиками.

4. Все овощи протушить на сковороде.

5. В конце добавить специи.

6. Готовую овощную массу взбить блендером.

7. Полученный соус вылить в форму для запекания.

8. Выложить овощи.

9. Запекать при температуре 180 градусов 35 мин.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: