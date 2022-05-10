Овощная запеканка рататуй: как быстро приготовить сытное блюдо
Рататуй – это очень вкусная запеканка, для которой можно использовать все овощи, что лежат в холодильнике. В сочетании с пикантным томатным соусом получается очень сытное блюдо.
Фудблогер Виктория Муляр (muliar_viktoria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощной запеканки рататуй.
Ингредиенты:
кабачки – 1 шт
баклажаны – 1 шт
помидоры – 3 шт
Для соуса:
перец – 1 шт
лук – 1 шт
помидоры – 2 шт
чеснок – 1 зубчик
специи
Способ приготовления:
1. Нарезать тонкими круглыми слайсами кабачок, баклажан, помидоры.
2. Приготовление соуса. Очистить от кожуры помидор.
3. Оставшиеся овощи порезать кубиками.
4. Все овощи протушить на сковороде.
5. В конце добавить специи.
6. Готовую овощную массу взбить блендером.
7. Полученный соус вылить в форму для запекания.
8. Выложить овощи.
9. Запекать при температуре 180 градусов 35 мин.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: