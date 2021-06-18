Овощное рагу с мясом: летний рецепт

Рагу – вкусное и полезное блюдо, которое полностью состоит из овощей, мяса, зелени, специй и густого соуса. Это блюдо имеет очень насыщенный вкус и запах из-за процесса совместного тушения продуктов, после чего из них высвобождаются и перемешиваются различные ароматы.
Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт рагу с курицей, кабачками и сметаной.
Ингредиенты:
кабачки – 2 шт.
куриное филе – 2 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1-2 зуб.
перец сладкий красный – 1 шт.
помидоры – 2 шт.
сметана – 150 г
растительное масло – 2 ст. л.
перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Филе режим небольшими кусочками, выкладываем на сковороду с растительным маслом, жарим среднем огне до золотистости.
Кабачки моем и режим большим кубиком, морковь и перец режим, измельчаем чеснок и добавляем все вместе к мясу, жарим до готовности около 10 минут.
Солим, перчим по вкусу, тщательно перемешиваем, добавляем сметану и тушим еще 20 минут на маленьком огне.
Подавать можно горячим, а также и холодным, блюдо будет вкусным, отлично будет со свежими овощами.
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