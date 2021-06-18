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Овощное рагу с мясом: летний рецепт

1.5т
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Рагу – вкусное и полезное блюдо, которое полностью состоит из овощей, мяса, зелени, специй и густого соуса. Это блюдо имеет очень насыщенный вкус и запах из-за процесса совместного тушения продуктов, после чего из них высвобождаются и перемешиваются различные ароматы.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт рагу с курицей, кабачками и сметаной.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.

  • куриное филе – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • перец сладкий красный – 1 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • сметана – 150 г

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе режим небольшими кусочками, выкладываем на сковороду с растительным маслом, жарим среднем огне до золотистости.

  2. Кабачки моем и режим большим кубиком, морковь и перец режим, измельчаем чеснок и добавляем все вместе к мясу, жарим до готовности около 10 минут.

  3. Солим, перчим по вкусу, тщательно перемешиваем, добавляем сметану и тушим еще 20 минут на маленьком огне.

Подавать можно горячим, а также и холодным, блюдо будет вкусным, отлично будет со свежими овощами.

Вкусное рагу
Вкусное рагу

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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