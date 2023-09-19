Крем-суп из баклажанов как в ресторане: рецепт вкусного и изысканного блюда
Баклажаны – это полезный и универсальный продукт, который можно жарить, запекать и добавлять в суп. Первое блюдо с баклажанами лучше варить на овощном бульоне, дополнив его мясом или обойтись без него.
Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного крем-супа с баклажанами.
Ингредиенты:
- баклажан – 500 г
- болгарский перец – 400 г
- грецкие орехи – 30 г
- кинза – 10 г
- чеснок – 2 зубчика
- лимонный сок – 2 ст. л.
- лук – 1 шт + перец – 1 шт + корень петрушки для бульона
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- морская соль и смесь перцев
Способ приготовления:
1. Для начала нужно баклажан и болгарский перец запечь в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.
2. Параллельно сварить бульон на основе корня петрушки, лука и перца. Посолить.
3. Запеченные овощи в готовом виде очистить от кожуры и нарезать кубиками. Целый баклажан и половину перца положить в чашу блендера.
4. Грецкие орехи измельчить, половину тоже насыпать в блендер, половину отложить до перца.
5. Кинзу и чеснок измельчить, переложить в блендер. Добавить также лимонный сок и оливковое масло, немного бульона. Смолоть все до однородности.
6. Готовый суп перед подачей сбрызнуть оливковым маслом, а также присыпать оставшимися перцем и орехами. Приятного аппетита!
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