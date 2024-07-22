Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

Овощные салаты – это отличная заготовка на зиму. Вы всегда будете иметь что-то на гарнир к каше, картофелю и макаронам. Также можно поставить на праздничный стол в качестве закуски. Деньги экономятся в разы.

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Идея приготовления консервированного салата из овощей на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником olenkavseprosto в Instagram. Вкусно соединить перец, баклажаны и помидоры.

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг.
  • помидоры – 1 кг.
  • перец сладкий – 0.5 кг.
  • лук – 0.3 кг.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • вода – 50 мл.
  • масло – 120 мл.
  • уксус – 90 мл.

Способ приготовления:

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

1. Овощи порезать, добавить соль, сахар, воду и масло.

2. Варить 10 минут.

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

3. Добавить уксус и варить еще 5 минут.

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

4. Разложить салат по стерилизованным банкам.

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

5. Закрыть в 4 пол-литровых баночках.

Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию

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