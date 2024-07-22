Овощные салаты – это отличная заготовка на зиму. Вы всегда будете иметь что-то на гарнир к каше, картофелю и макаронам. Также можно поставить на праздничный стол в качестве закуски. Деньги экономятся в разы.

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Идея приготовления консервированного салата из овощей на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником olenkavseprosto в Instagram. Вкусно соединить перец, баклажаны и помидоры.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

помидоры – 1 кг.

перец сладкий – 0.5 кг.

лук – 0.3 кг.

чеснок – 5 зубчиков

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

вода – 50 мл.

масло – 120 мл.

уксус – 90 мл.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать, добавить соль, сахар, воду и масло.

2. Варить 10 минут.

3. Добавить уксус и варить еще 5 минут.

4. Разложить салат по стерилизованным банкам.

5. Закрыть в 4 пол-литровых баночках.

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