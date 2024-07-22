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Овощной салат на зиму из баклажанов и перца: как приготовить консервацию
Овощные салаты – это отличная заготовка на зиму. Вы всегда будете иметь что-то на гарнир к каше, картофелю и макаронам. Также можно поставить на праздничный стол в качестве закуски. Деньги экономятся в разы.
Идея приготовления консервированного салата из овощей на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником olenkavseprosto в Instagram. Вкусно соединить перец, баклажаны и помидоры.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- помидоры – 1 кг.
- перец сладкий – 0.5 кг.
- лук – 0.3 кг.
- чеснок – 5 зубчиков
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- вода – 50 мл.
- масло – 120 мл.
- уксус – 90 мл.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать, добавить соль, сахар, воду и масло.
2. Варить 10 минут.
3. Добавить уксус и варить еще 5 минут.
4. Разложить салат по стерилизованным банкам.
5. Закрыть в 4 пол-литровых баночках.
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