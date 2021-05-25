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Овощной шашлык на шампурах: 3 самых вкусных и быстрых рецепта

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Если вы вегетарианец или вам просто надоел мясной и рыбный шашлык, прекрасной альтернативой станет – овощной. Он точно полезнее и намного легче мясного и для желудка и фигуры.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта овощного шашлыка на шампурах, который очень простой в приготовлении и очень полезен для организма.

1. Овощи с сыром

Овощной шашлк
Овощной шашлк

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт.

  • помидоры – 5-6 шт.

  • грибы – 5-7 шт.

  • баклажан – 2-3 шт.

  • сладкий перец – 4-5 шт.

  • сыр тофу или адыгейский – 400-500 г

  • соль, перец – по вкусу

  • сушенные травы – 10-15 г

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо помойте, порежьте достаточно крупными кусками.

  2. Хорошо посолите, поперчите и оставьте мариноваться в собственном соку на минут 10-15.

  3. Нанижите на шампуры и можно отправлять жариться на минут 20, не больше, иначе овощи просто сгорят. Следите за тем, когда баклажаны и кабачки станут мягкими – значит шашлык готов.

Подавать горячие овощи нужно с сыром и травами.

2. Шашлык с луком и сельдереем

Как вкусно приготовить овощи
Как вкусно приготовить овощи

Ингредиенты:

  • лук – 4-5 шт.

  • сельдерей – 4 шт.

  • кабачок – 1 шт.

  • баклажаны – 1 шт.

  • помидоры – 4 шт.

  • сладкий перец – 2-3 шт.

Для маринада:

  • масло оливковое – 5 ст. л.;

  • бальзамический уксус или лимонный сок – 2 ст. л.

  • соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте овощи, очистите лук, из перца удалите зерна.

  2. Все порежьте большими кусками, лук, если он среднего размера – оставьте целым.

  3. Поместите в большую емкость, хорошо посолите, поперчите, добавьте масло и лимонный сок, оставьте мариноваться на минут 20-30.

  4. По истечению времени готовые овощи нанижите на шампуры и отправьте жариться на 20-30 до хрустящей корочки.

К этому шашлыку можно сделать сметанный соус с чесноком.

3. Шашлык из куриной грудки, грибов и помидоров

Вкусный шашлык из курицы и овощей
Вкусный шашлык из курицы и овощей

Ингредиенты:

  • куриная грудка или филе – 1-2 шт.

  • грибы – 6-7 шт.

  • помидоры черри – 7-8 шт.

  • перец сладкий – 2-3 шт.

Маринад для курицы:

  • майонез – 2 ст. л.

  • кетчуп – 1 ст. л.

  • паприка молотая – 1 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Маринад для грибов:

  • майонез – 2 ст. л.

  • чеснок – 1 зуб.

  • перец черный, красный и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Большими кусками нарезать куриное филе и перец, хорошо посолить, поперчить добавить паприку, майонез, кетчуп и перемешать.

  2. ​​​​​​​Грибы также порезать, сложить в большую емкость, добавить к ним майонез, измельченный чеснок, соль и перец. Все хорошо перемешать.

  3. ​​​​​​​Помидоры не резать.

  4. Продукты надеть на шампур и жарить минут 15-20 до готовности.

Подавать шашлык горячим с любым соусом на ваш вкус.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда пикник
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