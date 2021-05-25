Овощной шашлык на шампурах: 3 самых вкусных и быстрых рецепта

Если вы вегетарианец или вам просто надоел мясной и рыбный шашлык, прекрасной альтернативой станет – овощной. Он точно полезнее и намного легче мясного и для желудка и фигуры.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта овощного шашлыка на шампурах, который очень простой в приготовлении и очень полезен для организма.
1. Овощи с сыром
Ингредиенты:
кабачки – 2-3 шт.
помидоры – 5-6 шт.
грибы – 5-7 шт.
баклажан – 2-3 шт.
сладкий перец – 4-5 шт.
сыр тофу или адыгейский – 400-500 г
соль, перец – по вкусу
сушенные травы – 10-15 г
Способ приготовления:
Овощи хорошо помойте, порежьте достаточно крупными кусками.
Хорошо посолите, поперчите и оставьте мариноваться в собственном соку на минут 10-15.
Нанижите на шампуры и можно отправлять жариться на минут 20, не больше, иначе овощи просто сгорят. Следите за тем, когда баклажаны и кабачки станут мягкими – значит шашлык готов.
Подавать горячие овощи нужно с сыром и травами.
2. Шашлык с луком и сельдереем
Ингредиенты:
лук – 4-5 шт.
сельдерей – 4 шт.
кабачок – 1 шт.
баклажаны – 1 шт.
помидоры – 4 шт.
сладкий перец – 2-3 шт.
Для маринада:
масло оливковое – 5 ст. л.;
бальзамический уксус или лимонный сок – 2 ст. л.
соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо помойте овощи, очистите лук, из перца удалите зерна.
Все порежьте большими кусками, лук, если он среднего размера – оставьте целым.
Поместите в большую емкость, хорошо посолите, поперчите, добавьте масло и лимонный сок, оставьте мариноваться на минут 20-30.
По истечению времени готовые овощи нанижите на шампуры и отправьте жариться на 20-30 до хрустящей корочки.
К этому шашлыку можно сделать сметанный соус с чесноком.
3. Шашлык из куриной грудки, грибов и помидоров
Ингредиенты:
куриная грудка или филе – 1-2 шт.
грибы – 6-7 шт.
помидоры черри – 7-8 шт.
перец сладкий – 2-3 шт.
Маринад для курицы:
майонез – 2 ст. л.
кетчуп – 1 ст. л.
паприка молотая – 1 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Маринад для грибов:
майонез – 2 ст. л.
чеснок – 1 зуб.
перец черный, красный и соль – по вкусу
Способ приготовления:
Большими кусками нарезать куриное филе и перец, хорошо посолить, поперчить добавить паприку, майонез, кетчуп и перемешать.
Грибы также порезать, сложить в большую емкость, добавить к ним майонез, измельченный чеснок, соль и перец. Все хорошо перемешать.
Помидоры не резать.
Продукты надеть на шампур и жарить минут 15-20 до готовности.
Подавать шашлык горячим с любым соусом на ваш вкус.
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