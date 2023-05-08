Овсяная каша – это быстрый и полезный вариант завтрака. Ее можно готовить по-разному: на молоке, воде и даже запекать в духовке, а также дополнять любимыми фруктами, ягодами, сухофруктами, медом или вареньем.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась простым и вкусным рецептом сладкой овсянки с изюмом и яблоками.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 1 ст.

вода – 3 ст.

изюм – 80 г

яблоки – 1 шт

Способ приготовления:

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1. Овсянку промыть и насыпать в кастрюлю, залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения и сварить с момента закипания 5 минут.

2. Изюм промыть и залить кипятком, оставить в таком виде на 3-5 минут. После этого слить воду.

3. Яблоко почистить, порезать сначала пластинками, а затем кубиками.

4. Когда каша сварится, снять ее с огня. Добавить в кашу изюм и яблоко. Перемешать.

5. По желанию можно дополнить кашу медом или сахаром. Готово!

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