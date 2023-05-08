Овсянка на воде: как вкусно приготовить кашу на завтрак
Овсяная каша – это быстрый и полезный вариант завтрака. Ее можно готовить по-разному: на молоке, воде и даже запекать в духовке, а также дополнять любимыми фруктами, ягодами, сухофруктами, медом или вареньем.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась простым и вкусным рецептом сладкой овсянки с изюмом и яблоками.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 ст.
- вода – 3 ст.
- изюм – 80 г
- яблоки – 1 шт
Способ приготовления:
1. Овсянку промыть и насыпать в кастрюлю, залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения и сварить с момента закипания 5 минут.
2. Изюм промыть и залить кипятком, оставить в таком виде на 3-5 минут. После этого слить воду.
3. Яблоко почистить, порезать сначала пластинками, а затем кубиками.
4. Когда каша сварится, снять ее с огня. Добавить в кашу изюм и яблоко. Перемешать.
5. По желанию можно дополнить кашу медом или сахаром. Готово!
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