Для кого-то овсянка – это скучная серая каша, а кто-то не может начать свой день без этого продукта. И здесь все дело именно в технологии приготовления продукта. Чтобы крупа была действительно вкусной – ее нельзя готовить кое-как.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки приготовления существенно портят вкус овсянки. Их допускают очень часто.

Засыпание овсянки в неподходящий момент

Чтобы овсянка была кремообразной и нежной – ее нужно засыпать только в кипяток, сразу после закипания воды. Иначе каша будет просто резиновой и безвкусной.

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Добавление овсянки в теплое молоко

В случае с молоком следует действовать наоборот. Оно должно быть холодным. Сначала вы засыпаете крупу в кастрюлю, а затем ставите на плиту и варите кашу. Вкус вас приятно удивит.

Приготовление овсянки без соли

Даже если вы будете есть сладкую овсянку – соль все равно нужна. Так вкус продукта откроется полностью. Но засыпать специю нужно в самом начале приготовления. Если это сделать в конце – соленый вкус будет очень ощутим.

Маленькая посуда

Надо выбирать ту кастрюлю, в которой свободно поместится вода и не будет выкипать на поверхность. Таким образом вы приготовите действительно вкусную кашу, и она не пригорит.

Приготовление овсянки без перемешивания

Чтобы овсянка была однородной и вкусной – обязательно нужно ее перемешивать во время приготовления. Не забывайте об этом. Это нужно делать каждые 45 секунд.

Очень мало времени для отваривания

Есть стереотип, что овсянку нужно варить очень быстро. Но действительно вкусной каша будет не раньше чем через 10 минут.

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