Полезное, ароматное, вкусное и хрустящее печенье – это идеальный вариант быстрой домашней выпечки. Одним из таких является овсяное. Его можно дополнить сухофруктами, шоколадом, орехами, свежими ягодами или фруктами.

Фудблогер Ульяна Кушляк (retsepty_dlya_ditey) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного овсяного печенья без сахара, яиц, муки и масла, которое можно давать детям.

Ингредиенты:

овсянка – 200 г

кефир – 300 мл

финики\финиковая паста – 60 г

Видео дня

Способ приготовления:

1. Если вы используете для приготовления финики, то их нужно заранее замочить в кипятке на несколько минут, после чего снять кожуру (если толстая) и удалить косточку.

2. Подготовленные финики и овсянку положить в чашу блендера и взбить до однородности.

3. Получившуюся массу залить кефиром, перемешать и оставить в таком виде на 20 минут.

4. На этом этапе нужно из подготовленной массы влажными руками сформировать печенье. Выложить его на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: