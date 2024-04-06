Продолжается Великий пост, предусматривающий определенные ограничения в продуктах питания. Миллионы христиан пытаются соблюдать религиозные традиции придерживаясь поста. Поэтому важно в этот период года иметь на вооружении несколько вкусных, но простых рецептов постных блюд.

Одним из таких рецептов в Instagram поделилась фудблогер с ником kristina_buleziuk. Она предложила приготовить постные овсяные котлеты, которые готовила еще ее бабушка.

Ингредиенты

Овсяные хлопья – 300 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

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Мука – 50-70 гр

Соль

Перец

Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Овсяные хлопья запариваем кипятком. Воды должно быть столько, чтобы хлопья покрылись полностью.

2. Морковь натираем на терке, а лук нарезаем кубиками.

3. Готовим овощи к золотистому цвету.

4. Добавляем запаренные овсяные хлопья.

5. Перемешиваем до однородности, добавляем соль и перец по вкусу.

6. Добавляем муку и хорошо перемешиваем.

7. Набираем ложкой и обваливаем в сухарях, формируя котлеты.

8. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета.

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