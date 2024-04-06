Овсяные котлеты к Великому посту: вкусный рецепт от бабушки
Продолжается Великий пост, предусматривающий определенные ограничения в продуктах питания. Миллионы христиан пытаются соблюдать религиозные традиции придерживаясь поста. Поэтому важно в этот период года иметь на вооружении несколько вкусных, но простых рецептов постных блюд.
Одним из таких рецептов в Instagram поделилась фудблогер с ником kristina_buleziuk. Она предложила приготовить постные овсяные котлеты, которые готовила еще ее бабушка.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Мука – 50-70 гр
- Соль
- Перец
- Панировочные сухари
Способ приготовления
1. Овсяные хлопья запариваем кипятком. Воды должно быть столько, чтобы хлопья покрылись полностью.
2. Морковь натираем на терке, а лук нарезаем кубиками.
3. Готовим овощи к золотистому цвету.
4. Добавляем запаренные овсяные хлопья.
5. Перемешиваем до однородности, добавляем соль и перец по вкусу.
6. Добавляем муку и хорошо перемешиваем.
7. Набираем ложкой и обваливаем в сухарях, формируя котлеты.
8. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета.
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