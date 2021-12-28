Овсяный пирог с бананами и яблоками: идеальный десерт для тех, кто на диете

Овсяный пирог с бананами и яблоками: идеальный десерт для тех, кто на диете
Ингредиенты:⠀
⠀
3 банана⠀
1,5 яблока⠀
250 гр овсяных хлопьев⠀
⠀
При необходимости можно добавить 2-3 ч л меда (прим.: можно заменить на сироп стевии, главное пробовать на вкус. Если стевии будет много, может горчить)⠀
Горсть грецких орехов.⠀
⠀
Приготовление:⠀
⠀
1. Бананы порезать кружочками⠀
⠀
2. Добавить мед, овсянку, перемешать руками (бананы при этом становятся однородной массой).⠀
⠀
3. Выложить в силиконовую форму, сверху украсить тонко нарезанными яблоками и рубленными грецкими орехами.⠀
⠀
4. Выпекать 30 минут при 200 C.⠀
⠀
Приятного аппетита!⠀
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...