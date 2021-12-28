Овсяный пирог с бананами и яблоками: идеальный десерт для тех, кто на диете

Ингредиенты:⁣⁣⠀

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3 банана⁣⁣⠀

1,5 яблока⁣⁣⠀

250 гр овсяных хлопьев⁣⁣⠀

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При необходимости можно добавить 2-3 ч л меда (прим.: можно заменить на сироп стевии, главное пробовать на вкус. Если стевии будет много, может горчить)⁣⁣⠀

Горсть грецких орехов.⁣⁣⠀

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Приготовление:⁣⁣⠀

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1. Бананы порезать кружочками⁣⁣⠀

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2. Добавить мед, овсянку, перемешать руками (бананы при этом становятся однородной массой).⁣⁣⠀

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3. Выложить в силиконовую форму, сверху украсить тонко нарезанными яблоками и рубленными грецкими орехами.⁣⁣⠀

Видео дня

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4. Выпекать 30 минут при 200 C.⁣⁣⠀

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Приятного аппетита!⁣⁣⠀