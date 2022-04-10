Овсяный хлеб без муки и дрожжей: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Рецепт овсяного хлеба

Хлеб – один из самых вкусных и востребованных продуктов, который можно готовить дома из разной муки и даже без замеса. Стоит отметь, что делать его можно даже без муки, заменив ее например, овсянкой.

Кулинар Евгений Кпопотенко поделился в Instagram рецептом очень вкусного хлеба из овсяных хлопьев и меда, без муки, который будет очень ароматным и легким.

Рецепт хлеба

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 г

Семечки
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  • семечки любые – 3 ст. л.

  • мед – 2 ст. л.

  • растительное масло – 3 ст. л.

Ингредиенты для хлеба

  • сода – 1/2 ч. л.

  • соль – щепотка

  • вода – 350 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте овсяные хлопья и семечки, добавьте мед, соль, соду и хорошо перемешайте.

Домашний хлеб

2. После влейте туда воду, перемешайте и дайте постоять 30 минут, чтобы тесто настоялось и стало воздушным.

Овсяный хлеб

3. Готовое тесто переложите в форму и поставе в духовку на 45-50 минут при 180 С.

Орехи и мед для хлеба

На хлебе должна появиться красивая золотистая корочка. Хлеб нужно резать, когда он остынет.

Хлеб без дрожжей и муки

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