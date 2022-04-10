Овсяный хлеб без муки и дрожжей: рецептом поделился Евгений Клопотенко
Хлеб – один из самых вкусных и востребованных продуктов, который можно готовить дома из разной муки и даже без замеса. Стоит отметь, что делать его можно даже без муки, заменив ее например, овсянкой.
Кулинар Евгений Кпопотенко поделился в Instagram рецептом очень вкусного хлеба из овсяных хлопьев и меда, без муки, который будет очень ароматным и легким.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 200 г
семечки любые – 3 ст. л.
мед – 2 ст. л.
растительное масло – 3 ст. л.
сода – 1/2 ч. л.
соль – щепотка
вода – 350 мл
Способ приготовления:
1. Смешайте овсяные хлопья и семечки, добавьте мед, соль, соду и хорошо перемешайте.
2. После влейте туда воду, перемешайте и дайте постоять 30 минут, чтобы тесто настоялось и стало воздушным.
3. Готовое тесто переложите в форму и поставе в духовку на 45-50 минут при 180 С.
На хлебе должна появиться красивая золотистая корочка. Хлеб нужно резать, когда он остынет.
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