Овсяный пирог с яблоками к чаю за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Овсяный пирог

Пироги – одно из самых простых и вкусных угощений к чаю, которое сможет приготовить каждый из минимального количества продуктов. Начинку для пирогов можно делать любую, начиная от мясных, заканчивая сладкими – ягоды, творог, варенье.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с овсянки.

Ингредиенты:

  • очищенные яблоки 250 г

  • замороженные ягоды – 150 г

Ягоды для пирога

  • овсяные хлопья – 150 г

  • сахар или мед – 80 г​

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Ингредиенты для пирога

  • мука – 50 г

  • растительное или оливковое масло – 40 г

  • кукурузный крахмал – 10 г​​​​​​

Яблоки для пирога

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Из яблок удалить сердцевинки, нарежьте небольшими кубиками.

Яблоки для пирога

2. Ягоды обваляйте в крахмале.

Пирог с ягодами

3. Выложите яблоки и ягоды на дно формы для запекания.

4. Посыпьте половиной сахара или полейте медом.

Пирог с овсянки

5. Хлопья смешайте с мукой и щепоткой соли.

6. Влейте топленое масло и мед, перемешайте, чтобы получилась крошка.

7. Выложите ее на яблоки с ягодами и утрамбуйте.

Готовый пирог

8. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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