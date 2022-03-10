Овсяный пирог с яблоками к чаю за 20 минут

Пироги – одно из самых простых и вкусных угощений к чаю, которое сможет приготовить каждый из минимального количества продуктов. Начинку для пирогов можно делать любую, начиная от мясных, заканчивая сладкими – ягоды, творог, варенье.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с овсянки.

Ингредиенты:

очищенные яблоки – 250 г

замороженные ягоды – 150 г

овсяные хлопья – 150 г

сахар или мед – 80 г​

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мука – 50 г

растительное или оливковое масло – 40 г

кукурузный крахмал – 10 г​​​​​​

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Из яблок удалить сердцевинки, нарежьте небольшими кубиками.

2. Ягоды обваляйте в крахмале.

3. Выложите яблоки и ягоды на дно формы для запекания.

4. Посыпьте половиной сахара или полейте медом.

5. Хлопья смешайте с мукой и щепоткой соли.

6. Влейте топленое масло и мед, перемешайте, чтобы получилась крошка.

7. Выложите ее на яблоки с ягодами и утрамбуйте.

8. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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