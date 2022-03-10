Овсяный пирог с яблоками к чаю за 20 минут
Пироги – одно из самых простых и вкусных угощений к чаю, которое сможет приготовить каждый из минимального количества продуктов. Начинку для пирогов можно делать любую, начиная от мясных, заканчивая сладкими – ягоды, творог, варенье.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с овсянки.
Ингредиенты:
очищенные яблоки – 250 г
замороженные ягоды – 150 г
овсяные хлопья – 150 г
сахар или мед – 80 г
мука – 50 г
растительное или оливковое масло – 40 г
кукурузный крахмал – 10 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Из яблок удалить сердцевинки, нарежьте небольшими кубиками.
2. Ягоды обваляйте в крахмале.
3. Выложите яблоки и ягоды на дно формы для запекания.
4. Посыпьте половиной сахара или полейте медом.
5. Хлопья смешайте с мукой и щепоткой соли.
6. Влейте топленое масло и мед, перемешайте, чтобы получилась крошка.
7. Выложите ее на яблоки с ягодами и утрамбуйте.
8. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.
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