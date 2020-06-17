Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Озвучены три золотых правила здорового завтрака

1.8т
Читать материал на украинском

Идеального завтрака, подходящего для всех, не существует, но есть несколько важных вещей, на которые стоит обратить внимание. К примеру, горячая пища активизирует процессы пищеварения, а продукты, богатые белком, помогают похудеть.

Американское исследование показало, что женщины, которые регулярно едят завтрак с высоким содержанием белка, менее подвержены приступам голода. Другие ученые также подтверждают, что люди, которые не завтракают, обычно едят больше в течение дня. В долгосрочной перспективе это вызывает избыток калорий и увеличение веса, сообщает foodspring.it.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тремя золотыми правилами здорового завтрака.

Большинство калорий необходимо получать за завтраком

Большинство калорий необходимо получать за завтраком

Объединить белки со сложными углеводами

Некоторые исследования показали положительную взаимосвязь между содержанием белка на завтрак и привычками питания людей, прошедших тестирование. Чем выше количество белка, тем меньше число приступов голода в течение дня.

Что касается углеводов, их запасы опустошаются ночью, а если они не пополняются утром, могут происходить частые падения концентрации. В этом случае организм быстро потребляет энергию и появляется желание съесть много сладких продуктов, богатых жирами и пустыми калориями. Чтобы не впасть в искушение, необходимо утром употреблять сложные углеводы, которые медленно перевариваются и дают энергию. Идеальными являются каша и протеиновые мюсли, а также продукты из цельного зерна.

Следить за количеством клетчатки, микроэлементов и витаминов

Эти волокна насыщают и улучшают пищеварение. Разнообразные комбинации углеводов, например овсяные и соевые хлопья, обеспечивают большим количеством клетчатки и микроэлементов. Цельнозерновой хлеб и сухофрукты также являются хорошей альтернативой для завтрака.

Утром витамины помогают усваивать питательные микроэлементы завтрака и активируют иммунную систему. Если желудок чувствителен к фруктовым кислотам, можно попробовать нагреть фрукты на водяной бане, чтобы сделать их более легкоусвояемыми. Но нужно быть осторожными и использовать минимально возможную температуру, чтобы сохранить витамины.

Есть больше за завтраком

Те, кто избегает завтрака, обычно едят больше в течение дня. Израильское исследование показало, что женщины, получающие большинство ежедневных калорий за завтраком, имеют лучшие результаты в диетах, чем те, кто готовит большие блюда на обед или ужин. Поскольку яйца, йогурты и фрукты быстро надоедают, можно дополнить свое меню протеиновой кашей и мюслями, белковыми продуктами, безглютеновым хлебом и арахисовым маслом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, почему грецкие орехи нужно есть каждый день. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz