1500 ккал: сколько можно съесть разных продуктов

1500 ккал - это популярная для многих диет мера измерения съеденных за день продуктов. На самом деле многие из нас слабо представляют. как выглядят эти калории в соотношении с реальными продуктами.

OBOZREVATEL вместе с изданием Championat дают возможность на реальных примерах понять, что из себя представляют эти самые 1500 ккал.

Мясо и морепродукты

Куриное филе: в зависимости от способа приготовления, чтобы употребить 1500 ккал этого продукта, надо съесть 1,1 килограмм варёной куриной грудки или 900 грамм жареной.

В говядине, в отличие от курицы, калорий значительно больше. Поэтому 1500 ккал – это 400 граммов жареной говядины или 600 грамм варёной.

Вареными креветками можно наесться до отвала: ведь 1500 ккал этих морепродуктов - это аж 1,6 килограммов!

Вареные креветки – отличный продукт для диеты Getty

В 100 гр жареной рыбы 153 ккал, поэтому 1500 ккал - это 1 килограмм этого продукта. А вот жирный лосось на гриле, в виду большего содержания калорий, потянет на 600 грамм.

Крупы

Рис, гречка и овсянка содержат примерно 300-350 ккал на 100 грамм и поэтому в 1500 ккал примерно 500 грамм.

Овощи и фрукты

1500 ккал для овощей и фруктов - это: 1,6 килограммов бананов, 2,4 килограммов винограда, 3,2 килограммов яблок и груш, 4 килограмма апельсин, 4,7 килограммов моркови, 7,5 килограммов помидоров, 10 килограммов огурцов.

Апельсины можно есть долго Getty

Мучное

Хлеб – отличный источник энергии. 1500 ккал - это 600 грамм продукта.

А также это 400 граммов печенья-крекер и 300 граммов сушки.

Сладости

Шоколад является очень калорийным продуктом, поэтому 1500 ккал - это три 100-граммовых плитки черного шоколада.

Шоколад - самый калорийный продукт Getty

Варенье и мед: около 500 граммов содержат 1500 ккал. Мороженое: 700 граммов содержит 1500 ккал.

Напитки

С энергетической ценностью жидкостей дела обстоят иначе, так как в них содержится много воды. 1500 ккал – это почти 4 литра сока или газированной минеральной воды.

Сладкая газировка и кола более калорийны и в 1500 ккал вмещается 3,3 литра этих напитков.

Фастфуд и чипсы

Чипсы – один из самых калорийных продуктов. Нужно знать, что 1500 ккал- это 300 граммов чипсов.

Чизбургеры и гамбургеры также очень калорийны - 1500 ккал в 400-450 граммов продукта.

Пицца, несмотря на ее разный состав, это всего 500 граммов в 1500 ккал.

Пицца и картофель фри - два в одном Getty

Любимый многими картофель фри – около 1 килограмма на 1500 ккал.

Если вы следите за собственным весом, важно знать энергетическую ценность употребляемых продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, круглый год у вас жадный аппетит, но наступает лето, и вам интересно, куда он пропал? Вид дымящегося стейка не выглядит заманчивым, и вы не в настроении бороться за последний кусочек лосося на тарелке. Что именно в жаркую погоду заставляет вас терять интерес к еде?

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