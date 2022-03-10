Пампушки с чесноком и укропом вместо хлеба: самый простой рецепт
Пампушки – сдобное и вкусное изделие из теста, которое готовится очень просто и быстро. К тому же вам понадобится всего 3-4 ингредиента.
Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом вкусных, воздушных пампушек, которые станут прекрасной альтернативой хлебу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Мука – 450 г
Вода – 250 мл
Дрожжи сухие – 10 г
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Растительное масло – 30 мл
Зелень укроп – 10 веточек
Яйца – 1 шт.
Намазка чесночная
Чеснок – 1 головка
Соль – 0,5 ч. л.
Растительное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте туда сухие дрожжи, соль, сахар.
2. В воду добавьте растительное масло, перемешайте и вылейте в муку, перемешайте.
3. Порежьте укроп, добавьте в тесто, хорошо его замесите, переложите в мультиварку, чтобы оно хорошо "подошло".
4. После поделите тесто на ровные шарики, руками сформируйте пампушки.
5. Переложите их в форму для запекания и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
6. За 10 минут до готовности смажьте их яйцем и снова отправьте в духовку, чтобы они подрумянились.
7. Чесночная намазка: чеснок измельчите, смешайте с зеленью и растительным маслом, перемешайте и смажьте готовые пампушки.
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