Пампушки с чесноком и укропом вместо хлеба: самый простой рецепт

Пампушки – сдобное и вкусное изделие из теста, которое готовится очень просто и быстро. К тому же вам понадобится всего 3-4 ингредиента.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом вкусных, воздушных пампушек, которые станут прекрасной альтернативой хлебу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Мука – 450 г

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Вода – 250 мл

Дрожжи сухие – 10 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Растительное масло – 30 мл

Зелень укроп – 10 веточек

Яйца – 1 шт.

Намазка чесночная

Чеснок – 1 головка

Соль – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте туда сухие дрожжи, соль, сахар.

2. В воду добавьте растительное масло, перемешайте и вылейте в муку, перемешайте.

3. Порежьте укроп, добавьте в тесто, хорошо его замесите, переложите в мультиварку, чтобы оно хорошо "подошло".

4. После поделите тесто на ровные шарики, руками сформируйте пампушки.

5. Переложите их в форму для запекания и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

6. За 10 минут до готовности смажьте их яйцем и снова отправьте в духовку, чтобы они подрумянились.

7. Чесночная намазка: чеснок измельчите, смешайте с зеленью и растительным маслом, перемешайте и смажьте готовые пампушки.

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