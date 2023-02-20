Пампушки с чесноком – это альтернатива хлебу и вкусное дополнение к борщу и супу. Лучше всего их готовить из дрожжевого теста – благодаря ему пампушки хорошо вырастают, получаются воздушные и пышные.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пампушек с чесноком к борщу.

Ингредиенты:

Тесто:

вода – 100 г

молоко – 60 г

сахар – 1/2 ст. л.

дрожжи сухие – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

масло – 1 ст. л.

мука – 260 г

Видео дня

Чесночный соус:

чеснок – 3-5 зубчиков

соль

масло – 1 ст. л.

вода – 1 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста следует смешать воду с молоком и подогреть до теплого состояния.

2. В теплой жидкости растворить сахар, добавить дрожжи, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на 10-15 минут.

3. К опаре добавить соль и масло и частями муку. Пока тесто жидкое, вымешивать его венчиком, затем продолжить руками на рабочей поверхности. Вымешивать тесто примерно 7-10 минут, постоянно подсыпая немного муки. В результате оно должно получиться мягкое и эластичное.

4. Положить тесто в глубокую миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место. Оно должно увеличиться в объеме в три раза.

5. Подошедшее тесто немного вымесить и разделить на 9 частей. Из каждой сформировать шар. Выложить их на противень, застеленный бумагой.

6. Противень с булочками накрыть и оставить в теплом месте на 30 минут.

7. Перед выпеканием смазать булочки яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 15-16 минут.

8. Тем временем приготовить соус. Для этого соединить натертый чеснок, растительное масло, воду, соль и зелень. Смазать булочки соусом сразу после выпечки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: