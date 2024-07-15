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Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску
Пан кон томате, или помидоры по-каталонски – это традиционная испанская закуска, поражающая своим вкусом в самое сердечко даже самых требовательных гурманов. Отведав ее только раз, это блюдо точно попадет в список ваших любимых.
Как правильно приготовить пан кон томате, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, ничего сложного в этом рецепте нет.
Ингредиенты
- Помидор
- Соль
- Оливковое масло
- Чеснок
- Хлеб
Способ приготовления
1.Помидор натереть на терке и перетереть через сито, чтобы не осталось семян.
2. Добавить масло. Довести по вкусу солью.
3. Хлеб нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
4. Натереть хлеб чесноком, выложить томатную смесь и подавать на стол.
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