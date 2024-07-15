Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

Пан кон томате, или помидоры по-каталонски – это традиционная испанская закуска, поражающая своим вкусом в самое сердечко даже самых требовательных гурманов. Отведав ее только раз, это блюдо точно попадет в список ваших любимых.

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Как правильно приготовить пан кон томате, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, ничего сложного в этом рецепте нет.

Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

Ингредиенты

  • Помидор
  • Соль
  • Оливковое масло
  • Чеснок
  • Хлеб

Способ приготовления

1.Помидор натереть на терке и перетереть через сито, чтобы не осталось семян.

Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

2. Добавить масло. Довести по вкусу солью.

Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

3. Хлеб нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Пан кон томате, или помидоры по-каталонски: готовим традиционную испанскую закуску

4. Натереть хлеб чесноком, выложить томатную смесь и подавать на стол.

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