Пан кон томате, или помидоры по-каталонски – это традиционная испанская закуска, поражающая своим вкусом в самое сердечко даже самых требовательных гурманов. Отведав ее только раз, это блюдо точно попадет в список ваших любимых.

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Как правильно приготовить пан кон томате, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Как оказалось, ничего сложного в этом рецепте нет.

Ингредиенты

Помидор

Соль

Оливковое масло

Чеснок

Хлеб

Способ приготовления

1.Помидор натереть на терке и перетереть через сито, чтобы не осталось семян.

2. Добавить масло. Довести по вкусу солью.

3. Хлеб нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

4. Натереть хлеб чесноком, выложить томатную смесь и подавать на стол.

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