Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт: панкейк на яичных белках с йогуртом

786
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня вместе с футблогером Оксаной @vkusno_ob_italii предлагаем приготовить панкейк на яичных белках с йогуртом.

Это очень удачная идея, когда не знаете, как использовать белки, оставшиеся после приготовления песочной выпечки или заварного крема.

Рецепт: панкейк на яичных белках с йогуртом

Ингредиенты на 6-8 штук

  • 160гр яичных белков (это примерно 4-5 яиц, в зависимости от размера)

  • 90гр муки

  • 120гр натурального белого йогурта

  • 20гр сахара

  • щепотка соли

  • щепотка соды

  • 1 ст ложка подсолнечного масла

Приготовление

  • Взбить белки со щепоткой соли до появления лёгкой белой пены.

  • Добавить йогурт, перемешать. Добавить сахар и подсолнечное масло, ещё раз перемешать.

  • Добавить просеянную с содой муку, перемешать до однородной массы без комков.

  • Разогреть сковороду с антипригарным покрытием и смазать её подсолнечным маслом.

  • С помощью половника вылить тесто, формируя панкейк диаметром примерно 8 см. Когда на поверхности появятся пузыри - можно переворачивать.

  • Подавать панкейки можно с различными сиропами, джемами, вареньями, йогуртом, мёдом, нутеллой, сгущённым молоком, сметаной, фруктами и ягодами.

Попробуйте приготовить еще одну вкусняшку вместе с @vkusno_ob_italii: Маттонелла с клубникой - десерт без выпечки

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Тег
продукты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz