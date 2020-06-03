Рецепт: панкейк на яичных белках с йогуртом

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня вместе с футблогером Оксаной @vkusno_ob_italii предлагаем приготовить панкейк на яичных белках с йогуртом.

Это очень удачная идея, когда не знаете, как использовать белки, оставшиеся после приготовления песочной выпечки или заварного крема.

Ингредиенты на 6-8 штук

160гр яичных белков (это примерно 4-5 яиц, в зависимости от размера)

90гр муки

120гр натурального белого йогурта

20гр сахара

щепотка соли

щепотка соды

1 ст ложка подсолнечного масла

Приготовление

Взбить белки со щепоткой соли до появления лёгкой белой пены.

Добавить йогурт, перемешать. Добавить сахар и подсолнечное масло, ещё раз перемешать.

Добавить просеянную с содой муку, перемешать до однородной массы без комков.

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием и смазать её подсолнечным маслом.

С помощью половника вылить тесто, формируя панкейк диаметром примерно 8 см. Когда на поверхности появятся пузыри - можно переворачивать.

Подавать панкейки можно с различными сиропами, джемами, вареньями, йогуртом, мёдом, нутеллой, сгущённым молоком, сметаной, фруктами и ягодами.

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