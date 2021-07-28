Панна-котта: 2 варианта вкусного десерта

Панна-котта – очень нежный, воздушный и необычайно вкусный десерт, который готовится, на первый взгляд – тяжело, так как процесс приготовления состоит из нескольких этапов, но это только кажется. Вам стоит просто выбрать качественные ингредиенты и отличный рецепт.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами самого вкусного летнего десерта, который каждому придется по вкусу, а также стоит отметить, что в нем можно менять и замещать ягоды – вашими любимыми, от этого вкус десерта никак не пострадает.

1. Панна-котта со свежими ягодами

Видео дня

Ингредиенты:

молоко – 500 г

сливки – 500 г

малиновое пюре – 30 г

сахар – 120 г

желатин – 20 г

ваниль стручковая – 2 г

малиновое пюре – 30 г

свежая клубника – 30-40 г

голубика – 20-30 г

мята – 10 г

Способ приготовления:

Прогрейте хорошо в сотейнике молоко, сливки, добавьте ваниль, через пару секунд желатин и разлейте горячим по формам. Дайте остыть уже в формах и поставьте на 4-5 часов в холодильник. Сделайте ягодный соус: в блендере взбейте до однородности малиновое пюре с сахаром, клубникой и голубикой. Достаньте десерт из форм и вылейте сверху соус, украсьте оставшейся голубикой.

2. Панна-котта с виноградным желе

Ингредиенты:

сахар коричневый – 0,5 стакана

сливки жирностью 35% – 1 стакан

желатин – 2 ч. л.

йогурт натуральный – 2 стакана

соль – щепотка

Желе:

виноградный сок – 1 стакан

зеленый и красный виноград без косточек – 200 г

лимонный сок – 1 ст. л.

желатин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте виноград, достаньте косточки и нарежьте кружочками. Желатин разведите в 0,25 мл виноградного сока, отправьте на слабый огонь и варите пока жидкость не станет однородной. После – добавьте туда оставшийся виноградный и лимонный сок, а также нарезанный виноград. Для желе лучше всего подойдут чашки, выстелите их пергаментом или пищевой пленкой, разлейте желе и поставьте в холодильник на 25-30 минут. Панна-котта: в сотейнике нагрейте сливки, добавьте желатин, убери с плиты и дайте желатину набухнуть. После – поставьте сотейник на слабый огонь и полностью растворите желатин, постоянно помешивая. Добавьте оставшиеся сливки, сахар, размешайте и варите, пока он полностью не растворится и снимите с огня. Взбейте йогурт с солью, добавьте сливочную смесь, все тщательно перемешайте. Достаньте из холодильника чашки с желе, разлейте панна-коту и отправьте снова в холодильник на 5-6 часов.

Перед подачей опустите чашки в горячую воду на 10 секунд и аккуратно достаньте десерт, переверните и можно есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить на завтрак самые вкусные, пышные панкейки на кефире всего за 10 минут.

Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась легким рецептом необычной яблочной шарлотки, которая готовится очень легко, но имеет потрясающий вкус и воздушную структуру.