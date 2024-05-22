Из картофеля можно готовить не только пюре, но и зразы, деруны, вареники, а также запеканки, блины и первые блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного деруна, который лучше всего подавать с грибным соусом.

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Ингредиенты:

5-6 крупных картофелин

1/2 лука

1 яйцо

2 ст. л муки

соль, перец

Для грибной подливки:

шампиньоны

1/2 лука

сливки

чеснок

соль, перец

моцарелла или сулугуни

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите и отожмите картофель.

2. Добавьте яйцо, тертый лук, муку, соль, перец, перемешайте и выложите основу на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.

3. Грибы с луком пожарьте, добавьте сливки, чеснок, соль, перец и сыр сулугуни и зелень.

Подавайте дерун с грибным соусом!

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