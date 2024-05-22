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Панский дерун с грибным соусом: рецепт сытного блюда для перекуса
Из картофеля можно готовить не только пюре, но и зразы, деруны, вареники, а также запеканки, блины и первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного деруна, который лучше всего подавать с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 5-6 крупных картофелин
- 1/2 лука
- 1 яйцо
- 2 ст. л муки
- соль, перец
Для грибной подливки:
- шампиньоны
- 1/2 лука
- сливки
- чеснок
- соль, перец
- моцарелла или сулугуни
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите и отожмите картофель.
2. Добавьте яйцо, тертый лук, муку, соль, перец, перемешайте и выложите основу на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.
3. Грибы с луком пожарьте, добавьте сливки, чеснок, соль, перец и сыр сулугуни и зелень.
Подавайте дерун с грибным соусом!
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