Панский дерун с грибным соусом: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Панский дерун с грибным соусом: рецепт сытного блюда для перекуса

Из картофеля можно готовить не только пюре, но и зразы, деруны, вареники, а также запеканки, блины и первые блюда.

Деруны с сыром и соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного деруна, который лучше всего подавать с грибным соусом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 5-6 крупных картофелин
  • 1/2 лука
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л муки
  • соль, перец

Для грибной подливки:

  • шампиньоны
  • 1/2 лука
  • сливки
  • чеснок
  • соль, перец
  • моцарелла или сулугуни
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите и отожмите картофель.

Картофель для блюда

2. Добавьте яйцо, тертый лук, муку, соль, перец, перемешайте и выложите основу на горячую сковороду, обжарьте с двух сторон.

Основа для приготовления дерунов

3. Грибы с луком пожарьте, добавьте сливки, чеснок, соль, перец и сыр сулугуни и зелень.

Грибной соус

Подавайте дерун с грибным соусом!

Готовое блюдо

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