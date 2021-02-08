Парень показал, как вернуть обоняние после коронавируса. Видео

В TikTok рассказали, как с помощью обычного апельсина можно вернуть обоняние, утраченное из-за коронавируса. Так, пользователь с ником toosmxll выложил видео, в котором поделился простым методом.

Парень рассказал, что он с мамой переболел COVID-19, после чего они вдвоем потеряли вкус и обоняние. Тогда мать тиктокера решила попробовать рецепт из своего детства на Ямайке, и этот лайфхак помог им побороть симптомы коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Способ оказался очень прост. Сначала нужно поместить апельсин на огонь на плите и подождать, пока фрукт весь не почернеет. Затем нужно почистить почерневшую кожуру и положить мякоть в стакан. Размять плод вилкой, пока он не превратится в кашу. После этого нужно смешать мякоть фрукта с коричневым сахаром. Тиктокер уверяет, что эти нехитрые манипуляции вернут вам вкусовые и обонятельные рецепторы.

Видео с лайфхаком уже набрало более 23 миллионов просмотров. Рецепт стал настолько популярным, что его начали комментировать врачи. Так, хирург из Великобритании Радж Каран объяснил, почему ямайский рецепт работает. По его словам, трюк с апельсином и сахаром работает как физиотерапия и тренирует обонятельный нерв. И в случае с цитрусом сильный запах мог стимулировать обонятельную систему, чтобы она начала восстанавливаться.

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