Паровые вареники с вишнями и клубникой: вкусно, как у бабушки
Предлагаем вашему вниманию рецепт рыхлых и сочных вареников с вишнями на пару, как никогда не слипнутся и хорошо держат форму. Блюдо получается такое же вкусное, как то, что бабушка готовила в детстве.
Рецептом приготовления таких вареников поделилась фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, что в начинку можно добавлять клубнику.
Ингредиенты на 22 шт
- Кефир – 250 мл
- Соль – щепотка
- Мука – 300 гр
Ингредиенты для начинки
- Клубника – 100 гр
- Вишня – 100 гр
- Сахар – по вкусу
- Крахмал – 1 ч.л.
- Сливочное масло для смазки
Способ приготовления
1. К едва теплому кефиру добавляем соль и соду, смешиваем с мукой и просеиваем к кефиру. Замешиваем в течение 2-3 минут мягкое, немного липкое тесто.
2. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.
3. Ягоды промываем от грязи, достаем кость из вишен. Клубнику нарезаем на маленькие кусочки.
4. В отдельной емкости смешиваем сахар и крахмал.
5. Тесто обходим и раскатываем в пласт средней толщины. Вырезаем стаканом круги среднего диаметра (~6см).
6. Выкладываем начинку, посыпаем сахаром с крахмалом и хорошо защипываем края.
7. Выкладываем вареники на дощечку, присыпанную мукой.
8. Наливаем в кастрюлю 1/3 воды. Сверху кладем марлю и обматываем веревкой, чтобы марля была хорошо натянута.
9. Доводим воду до кипения и сбрызгиваем водой марлю.
10. Выкладываем вареники, накрываем крышкой и варим 6мин.
11. Готовые вареники смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты приготовления вареников: