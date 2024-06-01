Предлагаем вашему вниманию рецепт рыхлых и сочных вареников с вишнями на пару, как никогда не слипнутся и хорошо держат форму. Блюдо получается такое же вкусное, как то, что бабушка готовила в детстве.

Рецептом приготовления таких вареников поделилась фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, что в начинку можно добавлять клубнику.

Ингредиенты на 22 шт

Кефир – 250 мл

Соль – щепотка

Мука – 300 гр

Ингредиенты для начинки

Клубника – 100 гр

Вишня – 100 гр

Сахар – по вкусу

Крахмал – 1 ч.л.

Сливочное масло для смазки

Способ приготовления

1. К едва теплому кефиру добавляем соль и соду, смешиваем с мукой и просеиваем к кефиру. Замешиваем в течение 2-3 минут мягкое, немного липкое тесто.

2. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

3. Ягоды промываем от грязи, достаем кость из вишен. Клубнику нарезаем на маленькие кусочки.

4. В отдельной емкости смешиваем сахар и крахмал.

5. Тесто обходим и раскатываем в пласт средней толщины. Вырезаем стаканом круги среднего диаметра (~6см).

6. Выкладываем начинку, посыпаем сахаром с крахмалом и хорошо защипываем края.

7. Выкладываем вареники на дощечку, присыпанную мукой.

8. Наливаем в кастрюлю 1/3 воды. Сверху кладем марлю и обматываем веревкой, чтобы марля была хорошо натянута.

9. Доводим воду до кипения и сбрызгиваем водой марлю.

10. Выкладываем вареники, накрываем крышкой и варим 6мин.

11. Готовые вареники смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.

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