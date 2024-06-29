Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

Паровые вареники на кефире – это вкусное и не тяжелое в приготовлении блюдо, которое имеет украинскую душу. Каждая хозяйка с малых лет умеет готовить вареники, ведь ее точно научила мать или бабушка.

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Но времена меняются, а блюда становятся более современными. Поэтому канал "ВО!" в YouTube опубликовал рецепт приготовления паровых вареников с вишнями, тесто для которых готовится на кефире.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

Ингредиенты для теста

  • Кефир 2,5% – 250 мл
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мука – 360 гр
  • Сода – 1/3 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Вишни
  • Сахар – 100 гр
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для смазки

  • Сливочное масло
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления

1.Кефир комнатной температуры смешиваем с солью, сахаром и яичным желтком.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

2. Муку просеиваем с содой и хорошо перемешиваем.

3. Добавляем кефирную смесь в муку и замешиваем тесто сначала мукой, а затем руками. Должно получиться липкое.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

4. Накрываем миску с крышкой тестом и оставляем на 20 минут.

5. Готовим начинку. Вишни освобождаем от косточек и отцеживаем соком.

6. Кукурузный крахмал смешиваем с сахаром.

7. Выкладываем тесто на силиконовый коврик, присыпанный мукой и раскатываем в пласт, толщиной 6-7 мм.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

8. Вырезаем круги диаметром 7 см.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

9. На каждый круг теста выкладываем 1 ч.л. сахара с крахмалом и вишней. Формируем вареники.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

10. Готовим вареники на пару в течение 5 минут.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

11. Смазываем сливочным маслом и присыпаем сахаром.

Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад

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