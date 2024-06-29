Паровые вареники на кефире: готовим аутентичное украинское блюдо на современный лад
Паровые вареники на кефире – это вкусное и не тяжелое в приготовлении блюдо, которое имеет украинскую душу. Каждая хозяйка с малых лет умеет готовить вареники, ведь ее точно научила мать или бабушка.
Но времена меняются, а блюда становятся более современными. Поэтому канал "ВО!" в YouTube опубликовал рецепт приготовления паровых вареников с вишнями, тесто для которых готовится на кефире.
Ингредиенты для теста
- Кефир 2,5% – 250 мл
- Желток – 1 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 360 гр
- Сода – 1/3 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Вишни
- Сахар – 100 гр
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для смазки
- Сливочное масло
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления
1.Кефир комнатной температуры смешиваем с солью, сахаром и яичным желтком.
2. Муку просеиваем с содой и хорошо перемешиваем.
3. Добавляем кефирную смесь в муку и замешиваем тесто сначала мукой, а затем руками. Должно получиться липкое.
4. Накрываем миску с крышкой тестом и оставляем на 20 минут.
5. Готовим начинку. Вишни освобождаем от косточек и отцеживаем соком.
6. Кукурузный крахмал смешиваем с сахаром.
7. Выкладываем тесто на силиконовый коврик, присыпанный мукой и раскатываем в пласт, толщиной 6-7 мм.
8. Вырезаем круги диаметром 7 см.
9. На каждый круг теста выкладываем 1 ч.л. сахара с крахмалом и вишней. Формируем вареники.
10. Готовим вареники на пару в течение 5 минут.
11. Смазываем сливочным маслом и присыпаем сахаром.
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