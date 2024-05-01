Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления ароматной, вкусной паскочки, которая точно получится у всех с первого раза.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в своем Instagram рассказала, как правильно приготовить эту паску, чтобы праздничная корзина выглядела просто великолепно. Также она рассказала, что этот рецепт достался их бабушке.

Ингредиенты для теста (на 3 шт. по 460 гр):

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Дрожжи – 28 гр (или 8 гр сухих)

Молоко теплое – 100 мл

Сахар – 200 гр

Мука – 550 гр

Сметана (от 21%) – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 20 мл

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – ½ ч.л.

Куркума – ½ ч.л.

Алкоголь – 20 мл

Дополнительные ингредиенты

Цукаты – 70 гр

Изюм – 80 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим опару. В тёплое молоко добавить дрожжи, сахар 1 ст.л. из общего количества и 3 ст.л. муки из общего количества. Перемешать и отставить на 15–20 минут.

2. Все продукты должны быть комнатной температуры. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, соль и взбивать до стойкой и пышной пены.

3. Добавить в яичную массу растопленное масло, сметану, куркуму, спиртное и взбить еще раз миксером. Добавить опару и перемешать.

4. В муке сделать углубление и влить массу. Переложить на присыпанную мукой поверхность и вымешивать, добавить растительное масло. Тесто должно быть эластичным и не липнуть.

5. Переложить в миску тесто, накрыть полотенцем, отставить в теплое место без сквозняков для увеличения в 2 раза в 2 часа.

6. Изюм промыть, залить кипятком и перемешать. Оставить на 15 минут.

7. Слить воду, просушить бумажным полотенцем и добавить 1 ст.л. муки.

8. К тесту добавляем изюм и цукаты. Вымешать и поделить на 3 части по 460-500 гр.

9. Сформировать круг, чтобы пасочка была с гладкой верхушкой, убрать сверху изюм и цукаты.

10. Переложить в формочки. Накрыть полотенцем для увеличения в 2 раза в 30 минут.

11. Переложить в разогретую духовку до 200 градусов и сразу убавить до 180 градусов. Выпекать 30-35 минут до готовности. Готовность проверять деревянной шпажкой.

12. Украшать после охлаждения.

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