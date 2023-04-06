Пасхальная корзина 2023: что нельзя освящать в церкви
Пасха 2023 года приходится на 16 апреля. И уже совсем скоро все верующие пойдут в церковь освящать ароматные приготовленные паски и разноцветные писанки. Но есть ряд продуктов и вещей, которые нельзя класть в Пасхальную корзину.
Редакция FoodOboz расскажет о том, что нельзя освящать в церкви на Пасху. Многие люди кладут эти вещи в свои корзины.
Продукты, которые нельзя класть в пасхальную корзину:
1. В корзину для освящения нельзя класть алкоголь. Исключение – кагор.
2. Кровяная колбаса.
3. Такие вещи, как кошелек, деньги, разные украшения или ключи также нельзя класть в корзину для освящения.
4. Специи и фрукты.
5. Ножи.
Что символизируют продукты, которые должны быть в Пасхальной корзине:
1. Кулич – незаменимый атрибут. Эта выпечка символизирует воскресшее тело Иисуса Христа, победу жизни над смертью.
2. Паска из сыра, которвя имеет форму пирамиды. Символ гроба Господня.
3. Пасхальные яйца или писанки. Особенно в красном цвете. Они символизируют начало новой жизни.
4. Мясные изделия – домашняя спеченная буженина, колбаса.
5. В некоторых регионах в Пасхальную корзину кладут сливочное масло и сало, сыр. Такие продукты являются символом жертв грехов людей.
6. Также, в пасхальную корзину часто кладут домашний хрен. Такая пища – это символ духа.
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