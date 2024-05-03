"Птичьи гнезда" – оригинальное печенье, которое можно приготовить на Пасху. Все, что нужно сделать, это выжать шоколадное тесто через пресс для чеснока. Из образующихся полосок выйдет очень эстетическое гнездышко.

Идея приготовления печенья "Птичьи гнезда" опубликована на странице фудблогера Марианны Жук (_marianaa._zhuk ) в Instagram. Орешки для украшения можно выбрать любые.

Ингредиенты:

мука – 220 г

сахарная пудра – 90 г

какао – 25 г

Видео дня

разрыхлитель – 6 г

соль – щепотка

масло- 140 г

яйцо – 1 шт.

Дополнительно:

молочный шоколад

орешки

Способ приготовления:

1. Соединить все сухие ингредиенты: муку, сахарный пуд, какао, разрыхлитель и соль.

2 Добавить холодное масло и перетереть до образования крошки.

3. Добавить яйцо и замешать тесто.

4. Из теста сформовать шарики и отправить в морозилку на 30 минут.

5. Вынуть шарики и с помощью чеснока сформировать печенье.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

7. Когда печенье остыло – внутрь налить шоколад и положить орешки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: