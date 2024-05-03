Пасхальное печенье "Птичьи гнезда": готовится с помощью пресса для чеснока

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пасхальное печенье 'Птичьи гнезда': готовится с помощью пресса для чеснока

"Птичьи гнезда" – оригинальное печенье, которое можно приготовить на Пасху. Все, что нужно сделать, это выжать шоколадное тесто через пресс для чеснока. Из образующихся полосок выйдет очень эстетическое гнездышко.

Идея приготовления печенья "Птичьи гнезда" опубликована на странице фудблогера Марианны Жук (_marianaa._zhuk ) в Instagram. Орешки для украшения можно выбрать любые.

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

Ингредиенты:

  • мука – 220 г
  • сахарная пудра – 90 г
  • какао – 25 г
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  • разрыхлитель – 6 г
  • соль – щепотка
  • масло- 140 г
  • яйцо – 1 шт.

Дополнительно:

  • молочный шоколад
  • орешки

Способ приготовления:

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

1. Соединить все сухие ингредиенты: муку, сахарный пуд, какао, разрыхлитель и соль.

2 Добавить холодное масло и перетереть до образования крошки.

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

3. Добавить яйцо и замешать тесто.

4. Из теста сформовать шарики и отправить в морозилку на 30 минут.

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

5. Вынуть шарики и с помощью чеснока сформировать печенье.

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Пасхальное печенье ''Птичьи гнезда'': готовится с помощью пресса для чеснока

7. Когда печенье остыло – внутрь налить шоколад и положить орешки.

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