Совсем скоро наступит Пасха. В этот день за праздничным столом соберется вся семья и попробует вкусные блюда.

Одним из таких блюд может стать кекс, рецепт которого представила фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить кекс так, чтобы его аромат наполнил всю квартиру.

Ингредиенты на форму 23*11 см (или круглую 22 см)

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Сливочное масло – 140 гр

Соль – щепотка

Сахар – 100-110 гр

Ваниль

Яйца – 3 шт

Мука – 230 гр

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Теплое молоко – 60 мл

Ингредиенты для сухофруктов

Ром, коньяк или апельсиновый сок – 50 мл

Цукаты – 200 гр

Изюм – 130 гр

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра – 60 гр

Лимон – 1/3 шт

Способ приготовления

1.Готовим глазурь. К сахарной пудре добавляем сок лимона. Перемешиваем до образования густой глазури.

2. Цукаты и промытые изюм выкладываем в глубокую емкость, добавляем апельсиновую цедру и заливаем алкоголем или апельсиновым соком.

3. К мягкому маслу добавляем сахар, соль, ваниль и перебиваем миксером до растворения сахара.

4. По одному добавляем яйца, продолжая взбивать массу.

5. Добавляем теплое молоко и снова взбиваем миксером.

6. К муке добавляем разрыхлитель и просеиваем 1/2 часть к другим ингредиентам. Взбиваем миксером. Добавляем другую часть муки и перемешиваем лопаткой.

7. Из изюма и цукатов сливаем жидкость, добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем. Добавляем в тесто и снова перемешиваем.

8. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто, сделав внутри углубления, чтобы хорошо поднялся готовый кекс.

9. Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. Охлаждаем, вынимаем из формы и украшаем по желанию.

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