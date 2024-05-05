Пасхальный кекс: невероятно вкусный и простой в приготовлении.
Совсем скоро наступит Пасха. В этот день за праздничным столом соберется вся семья и попробует вкусные блюда.
Одним из таких блюд может стать кекс, рецепт которого представила фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить кекс так, чтобы его аромат наполнил всю квартиру.
Ингредиенты на форму 23*11 см (или круглую 22 см)
- Сливочное масло – 140 гр
- Соль – щепотка
- Сахар – 100-110 гр
- Ваниль
- Яйца – 3 шт
- Мука – 230 гр
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Теплое молоко – 60 мл
Ингредиенты для сухофруктов
- Ром, коньяк или апельсиновый сок – 50 мл
- Цукаты – 200 гр
- Изюм – 130 гр
- Цедра апельсина – 1 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для глазури
- Сахарная пудра – 60 гр
- Лимон – 1/3 шт
Способ приготовления
1.Готовим глазурь. К сахарной пудре добавляем сок лимона. Перемешиваем до образования густой глазури.
2. Цукаты и промытые изюм выкладываем в глубокую емкость, добавляем апельсиновую цедру и заливаем алкоголем или апельсиновым соком.
3. К мягкому маслу добавляем сахар, соль, ваниль и перебиваем миксером до растворения сахара.
4. По одному добавляем яйца, продолжая взбивать массу.
5. Добавляем теплое молоко и снова взбиваем миксером.
6. К муке добавляем разрыхлитель и просеиваем 1/2 часть к другим ингредиентам. Взбиваем миксером. Добавляем другую часть муки и перемешиваем лопаткой.
7. Из изюма и цукатов сливаем жидкость, добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем. Добавляем в тесто и снова перемешиваем.
8. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто, сделав внутри углубления, чтобы хорошо поднялся готовый кекс.
9. Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. Охлаждаем, вынимаем из формы и украшаем по желанию.
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