Пасхальный кекс вместо паски: как правильно приготовить ароматную выпечку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пасхальный кекс вместо паски: как правильно приготовить ароматную выпечку

На Пасху можно готовить не только паски из теста, но еще и из творога. А также прекрасной альтернативой станет пасхальный кекс, основа которого – тесто на сливочном масле и сметане.

Пасхальный кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пасхального кекса, который готовится на сливочном масле с лимоном. 

Рецепт выпечки
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Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйцо с сахаром до белого цвета.

Яйца с сахаром

2. В эту смесь добавьте сметану, перемешайте.

Взбитые яйца

3. Далее добавьте цедру, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте. 

Цедра и масло для основы

4. Всыпьте муку, перемешайте и выложите тесто в форму. 

Готовое тесто

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