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Пасхальный кекс вместо паски: как правильно приготовить ароматную выпечку
На Пасху можно готовить не только паски из теста, но еще и из творога. А также прекрасной альтернативой станет пасхальный кекс, основа которого – тесто на сливочном масле и сметане.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пасхального кекса, который готовится на сливочном масле с лимоном.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Сметана – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с сахаром до белого цвета.
2. В эту смесь добавьте сметану, перемешайте.
3. Далее добавьте цедру, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.
4. Всыпьте муку, перемешайте и выложите тесто в форму.
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