На Пасху можно готовить не только паски из теста, но еще и из творога. А также прекрасной альтернативой станет пасхальный кекс, основа которого – тесто на сливочном масле и сметане.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пасхального кекса, который готовится на сливочном масле с лимоном.

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Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Сметана – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром до белого цвета.

2. В эту смесь добавьте сметану, перемешайте.

3. Далее добавьте цедру, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

4. Всыпьте муку, перемешайте и выложите тесто в форму.

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