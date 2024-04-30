Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления пасхального, ароматного и вкуснейшего краффина. Способ его приготовления настолько прост, что справиться с ним сможет даже начинающий.

Им в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. По ее словам, более простого рецепта приготовления уже просто не найти.

Ингредиенты на форму d16см и высотой 13см

Молоко теплое – 120 мл

Сухие дрожжи – 8 гр (или 21 гр прессованных)

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Яйца – 2 шт

Сахар – 110 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – 1/3 ч.л.

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 450 гр

Ингредиенты для начинки

Сливочное масло – 80 гр

Цукаты – 110 гр

Способ приготовления

1.Все продукты должны быть комнатной температуры. В глубокую емкость добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар и все смешать.

2. Добавить растопленное сливочное масло и дрожжи. Перемешать до растворения.

3. Добавить теплое молоко, смешать и постепенно добавить просеянную муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем замешиваем тесто руками на рабочей поверхности.

4. Эластичное тесто, которое не липнет к рукам, перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и отставляем в теплое место на 1-1,5 часа.

5. Тесто перекладываем на поверхность присыпанную мукой, растягиваем руками, затем скалкой, чтобы толщина теста была 3-4 мм.

6. Тесто смазываем сливочным маслом и добавляем цукаты.

7. Заворачиваем рулет, залепляем края. Острым ножом разрезаем на 2 части, но не дорезаем до конца.

8. Подворачиваем верх и заворачиваем 2 стороны. Составляем друг на друга.

9. Переложить на пергамент, поставить сверху разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут.

10. Переложить в разогретую форму до 170-180 градусов на 45-50 минут.

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