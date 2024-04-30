Пасхальный краффин с цукатами: получится идеальным у любого
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления пасхального, ароматного и вкуснейшего краффина. Способ его приготовления настолько прост, что справиться с ним сможет даже начинающий.
Им в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. По ее словам, более простого рецепта приготовления уже просто не найти.
Ингредиенты на форму d16см и высотой 13см
- Молоко теплое – 120 мл
- Сухие дрожжи – 8 гр (или 21 гр прессованных)
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 110 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 450 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло – 80 гр
- Цукаты – 110 гр
Способ приготовления
1.Все продукты должны быть комнатной температуры. В глубокую емкость добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар и все смешать.
2. Добавить растопленное сливочное масло и дрожжи. Перемешать до растворения.
3. Добавить теплое молоко, смешать и постепенно добавить просеянную муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем замешиваем тесто руками на рабочей поверхности.
4. Эластичное тесто, которое не липнет к рукам, перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и отставляем в теплое место на 1-1,5 часа.
5. Тесто перекладываем на поверхность присыпанную мукой, растягиваем руками, затем скалкой, чтобы толщина теста была 3-4 мм.
6. Тесто смазываем сливочным маслом и добавляем цукаты.
7. Заворачиваем рулет, залепляем края. Острым ножом разрезаем на 2 части, но не дорезаем до конца.
8. Подворачиваем верх и заворачиваем 2 стороны. Составляем друг на друга.
9. Переложить на пергамент, поставить сверху разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут.
10. Переложить в разогретую форму до 170-180 градусов на 45-50 минут.
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