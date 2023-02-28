Пасхальный пост 2023 начался. Он продлится 40 дней: с 27 февраля по 15 апреля. Этот пост самый длинный и суровый в году, с помощью него верующие готовят свою душу и тело к светлому Воскресению Иисуса.

Считается, что самые сложные дни поста – это Чистый понедельник (первый день) и Большая пятница (предпоследний день). Ведь они предусматривают полный отказ от еды, можно пить только воду. Кроме этого, в течение этого периода действуют ограничения каждую среду и пятницу – в среду Христу изменили, а в пятницу – распяли.

Редакция FoodOboz подготовила календарь питания на каждую неделю Пасхального поста.

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Первая неделя – Чистая седмица

В понедельник (27 февраля) нужно полностью отказаться от еды, со вторника по пятницу – сухое питание, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Вторая неделя – Вторая Седмица

Понедельник, среда, пятница – сухое питание, вторник и четверг – горячая еда без масла, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Третья неделя – Крестопоклонная

Понедельник, среда, пятница – сухое питание, вторник и четверг – горячая еда без масла, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Четвертая неделя – Крестопоклонная

Понедельник, среда, пятница – сухое питание, вторник и четверг – горячая еда без масла, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Пятая неделя – Похвальная седмица

Понедельник, среда, пятница – сухое питание, вторник и четверг – горячая еда без масла, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Шестая неделя – Вербное воскресенье

Понедельник, среда, пятница – сухое питание, вторник и четверг – горячая еда без масла, суббота и воскресенье – горячая еда с маслом, разрешается выпить немного вина.

Седьмая неделя

Разрешено только сухое питание, в пятницу (14 апреля) нужно полностью отказаться от еды.

Для большего понимания:

Сухоедение – это еда без предварительной термической обработки (отваривание, обжаривание, тушение или запекание).

Горячая еда без растительного масла – блюда без добавления масла и других жиров.

Горячая еда с маслом – блюда с растительным маслом.

Рыбный день (можно есть рыбу и морепродукты): 7 апреля – Благовещение, 8 апреля – Лазарева суббота (разрешенная икра), 9 апреля – Вербное воскресенье.

Церковное вино: разрешается по субботам и воскресеньям, кроме 15 апреля (суббота).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нельзя есть в Пасхальный пост 2023 года.