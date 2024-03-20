Пасхальный пост в 2024 году начался 18 марта и продлится до 5 мая (48 дней). Этот период особенный для всех верующих. Люди посещают храмы, очищают свой разум от злых помыслов и готовятся к воскресению Иисуса Христа духовно. Также, в пост воздерживаются от употребления некоторой пищи, которая соблазняет человека.

Редакция FoodOboz расскажет, от каких продуктов следует отказаться во время пасхального поста. Также о том, какую пищу есть можно.

От чего нужно отказаться в период поста

мясо

Видео дня

рыба

молоко

яйца

алкогольные напитки

Если на один из дней поста приходится большой праздник – разрешается есть рыбу. Самые суровые дни перед самой Пасхой. Верующие готовятся к празднованию, выпекают паску и красят яйца, но не едят почти никакой пищи. Некоторые просто пьют воду.

Что есть в пост можно

Для того, чтобы организм имел силы и энергию, в пост можно есть разнообразные овощи, фрукты, зелень, а также всю растительную пищу. Это может быть также консервация или сухофрукты. В качестве гарнира можно использовать разнообразные каши, зажаренные маслом. Хлеб разрешается есть только серый или отрубной. Человек, который соблюдал пост, может исповедоваться и причащаться в церкви.

В период поста все материальные утехи должны отойти на второй план. Еда, о которой думали раньше, должна быть скоромной и употребляться не ради удовольствия, а просто для того, чтобы функционировал мозг и вам было комфортно заниматься привычными делами.

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