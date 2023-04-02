Пасхальный салат "Птичье гнездышко": как приготовить эффектную закуску на праздник

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пасхальный салат 'Птичье гнездышко': как приготовить эффектную закуску на праздник

Пасха – это праздник, на который готовят особые блюда. Они должны быть изысканными, вкусными и ассоциироваться с весной. Поэтому салат "Птичье гнездышко" – это идеальный выбор.

Идея приготовления пасхального салата "Птичье гнездышко" опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik_crazy_food в Instagram.

Пасхальный салат ''Птичье гнездышко'': как приготовить эффектную закуску на праздник

Ингредиенты:

  • говядина вареная – 300 г
  • соленые огурцы – 5-6 шт
  • яйца вареные – 3 шт
  • лук – 1 шт
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  • сыр твердый – 150 г
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

Пасхальный салат ''Птичье гнездышко'': как приготовить эффектную закуску на праздник

1. Говядину отварить в подсоленной воде примерно 1 час. Охлажденную говядину порезать соломкой.

2. Огурец также нарезать соломкой (все компоненты должны быть одинакового размера).

Пасхальный салат ''Птичье гнездышко'': как приготовить эффектную закуску на праздник

3. Лук нарезать полукольцами. Немного разомнуть руками его, чтобы пустил сок.

4. Отварные яйца разделить на желтки и белки. Белки натереть на мелкой терке. Желтки оставить целиком.

5. Сыр твердый натереть на большей терке.

Пасхальный салат ''Птичье гнездышко'': как приготовить эффектную закуску на праздник

6. Укроп или петрушку промыть и поделить на большие листики.

7. Собрать салат в виде круга: майонез-огурцы-майонез-лук-майонез-белок-майонез-сыр.

8. Формируем в середине место на гнездышко, выкладываем зелень и 3 желтка.

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