Пасха – это праздник, на который готовят особые блюда. Они должны быть изысканными, вкусными и ассоциироваться с весной. Поэтому салат "Птичье гнездышко" – это идеальный выбор.

Идея приготовления пасхального салата "Птичье гнездышко" опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik_crazy_food в Instagram.

Ингредиенты:

говядина вареная – 300 г

соленые огурцы – 5-6 шт

яйца вареные – 3 шт

лук – 1 шт

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сыр твердый – 150 г

майонез

зелень

Способ приготовления:

1. Говядину отварить в подсоленной воде примерно 1 час. Охлажденную говядину порезать соломкой.

2. Огурец также нарезать соломкой (все компоненты должны быть одинакового размера).

3. Лук нарезать полукольцами. Немного разомнуть руками его, чтобы пустил сок.

4. Отварные яйца разделить на желтки и белки. Белки натереть на мелкой терке. Желтки оставить целиком.

5. Сыр твердый натереть на большей терке.

6. Укроп или петрушку промыть и поделить на большие листики.

7. Собрать салат в виде круга: майонез-огурцы-майонез-лук-майонез-белок-майонез-сыр.

8. Формируем в середине место на гнездышко, выкладываем зелень и 3 желтка.

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