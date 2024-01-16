Нежный паштет из фасоли: идеален для завтрака
Паштет или намазка из фасоли может стать отличным вариантом для завтрака или перекуса. Это питательное и богатое витаминами блюдо насытит даже самого голодного человека и придаст силы организму.
Рецептом простого варианта фасолевого паштета в Instagram поделилась фудблогерка с ником myroslava_pekariuk. Кстати, в состав намазки входят ингредиенты, которые почти всегда в полном объеме есть в холодильнике.
Ингредиенты
- Фасоль – 1 банка
- Сливочный плавленый творог – 1 уп.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Зелень
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Лук нарезать мелко и обжарить до золотистости.
2. Сцедить жидкость с фасоли и пересыпать в чашу блендера.
3. Плавленый творог, вареное яйцо и чеснок нарезать и отправить в фасоль.
4. Добавить соль, перец, лук также добавить в фасоль и взбить до однородности.
5. Добавить нарезанную зелень и перемешать.
6. Подавать с поджаренным хлебом.
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