Паштет или намазка из фасоли может стать отличным вариантом для завтрака или перекуса. Это питательное и богатое витаминами блюдо насытит даже самого голодного человека и придаст силы организму.

Рецептом простого варианта фасолевого паштета в Instagram поделилась фудблогерка с ником myroslava_pekariuk. Кстати, в состав намазки входят ингредиенты, которые почти всегда в полном объеме есть в холодильнике.

Ингредиенты

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Фасоль – 1 банка

Сливочный плавленый творог – 1 уп.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук нарезать мелко и обжарить до золотистости.

2. Сцедить жидкость с фасоли и пересыпать в чашу блендера.

3. Плавленый творог, вареное яйцо и чеснок нарезать и отправить в фасоль.

4. Добавить соль, перец, лук также добавить в фасоль и взбить до однородности.

5. Добавить нарезанную зелень и перемешать.

6. Подавать с поджаренным хлебом.

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