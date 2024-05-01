Паска бриош на холодном тесте с маслом: французская технология приготовления пасхальной выпечки от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Паска бриош на холодном тесте с маслом: французская технология приготовления пасхальной выпечки от Эктора Хименеса-Браво

Паска бриош – очень вкусная, ароматная и воздушная пасхальная выпечка. Секрет блюда в том, что тесто готовится на сливочном масле и его обязательно нужно оставить в холодильнике на ночь. 

Как приготовить паску бриош

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной паски бриош. 

Рецепт выпечки
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Ингредиенты: 

  • Мука – 500 г
  • Сахар – 150 г
  • Сухие дрожжи – 16 г
  • Соль – 10 г
  • Яйца – 350 г
  • Масло сливочное – 300 г
  • Цукаты/изюм — 200 г
  • Апельсиновый сок или коньяк – 70 г

Способ приготовления: 

1. Цукаты надо заранее замочить в коньяке, бренди или апельсиновом соке.

2. Тесто: смешайте сухие ингредиенты и добавьте яйца, вымешайте тесто, сначала вилкой, а затем руками.

Приготовление основы для теста

3. Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешайте и дайте подойти, примерно 2-2,5 час. при комнатной температуре.

Тесто с маслом

4. В готовое тесто добавьте цукаты, перемешайте и отправьте в холодильник на ночь.

5. Утром разделите холодное тесто на части, выложите в формы, смажьте желтком с молоком и оставьте до полного поднятия.

Приготовление паски

6. Снова смажьте яйцом и выпекайте при температуре 180 С, первые 10 мин с паром (поставьте вниз противень с водой). Затем уберите воду и выпекайте еще 30 минут. 

Готовая паска

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