Паска бриош на холодном тесте с маслом: французская технология приготовления пасхальной выпечки от Эктора Хименеса-Браво
Паска бриош – очень вкусная, ароматная и воздушная пасхальная выпечка. Секрет блюда в том, что тесто готовится на сливочном масле и его обязательно нужно оставить в холодильнике на ночь.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной паски бриош.
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Сахар – 150 г
- Сухие дрожжи – 16 г
- Соль – 10 г
- Яйца – 350 г
- Масло сливочное – 300 г
- Цукаты/изюм — 200 г
- Апельсиновый сок или коньяк – 70 г
Способ приготовления:
1. Цукаты надо заранее замочить в коньяке, бренди или апельсиновом соке.
2. Тесто: смешайте сухие ингредиенты и добавьте яйца, вымешайте тесто, сначала вилкой, а затем руками.
3. Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешайте и дайте подойти, примерно 2-2,5 час. при комнатной температуре.
4. В готовое тесто добавьте цукаты, перемешайте и отправьте в холодильник на ночь.
5. Утром разделите холодное тесто на части, выложите в формы, смажьте желтком с молоком и оставьте до полного поднятия.
6. Снова смажьте яйцом и выпекайте при температуре 180 С, первые 10 мин с паром (поставьте вниз противень с водой). Затем уберите воду и выпекайте еще 30 минут.
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