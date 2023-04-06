Паска-краффин из замороженного теста: быстрый и простой рецепт

Я знаю, що багато з вас не люблять заморочуватися з дріжджовим тістом. І це єдине, що відділяє вас від приготування домашньої паски. Тому з’явився цей рецепт паски-крафіна. З ним ви візьмете вже готове листково-дріжджове тісто та одразу перейдете до моменту, де наповнюєте його різними спеціями та сухофруктами. Хіба не прекрасно?

Що потрібно для паски-крафіна: 1 кг листково-дріжджового тіста, по 100 г сушеної журавлини, кураги, маку, вершкового масла та коньяку. По 1 пачці меленої кориці та шоколаду, 100-150 г цукру та 1 жовток для змащування.

І що з цим всім робити? Спочатку — розморожуєте тісто. Ділите його на смужки, стіл присипаєте борошном. Складаєте ці смужки на столі одна на одну і трохи розкачуєте. Курагу ріжете кубиком, змішуєте з журавлиною та заливаєте коньяком. Масло розтоплюєте та змащуєте ним тісто. Зверху посипаєте тісто маком, цукром, корицею та подрібненим шоколадом. Викладаєте також курагу та журавлину.

Видео дня

Згортаєте тісто рулетом і закручуєте равликом, ось так, як на відео. Форми для випікання застеляєте пергаментом і змащуєте маслом. Викладаєте тісто у форми та ставите підходити на 30-40 хвилин. Потім змащуєте жовтком і випікаєте приблизно 50-60 хвилин при температурі 180 градусів.

Все, у вас є домашня, м’яка всередині та хрумка зовні, пасочка. І ви приготували її власноруч, вклавши всю свою любов. А тепер можете передавати цю любов рідним, пригощаючи їх святковою випічкою. Цьом.