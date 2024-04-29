Вскоре наступит Пасха. А это значит, что миллионы хозяек будут готовить паски. Кто-то, конечно же, захочет попробовать новый рецепт приготовления, а кто-то из года в год предпочитает проверенные рецепты, которые всегда прибегают.

Например, фудблогер Валентина Кущ каждый год готовит паскутолько по одному рецепту, который достался ей от бабушки. Именно им она решила поделилась в Instagram, утверждая, что пасха всегда получается удачной.

Ингредиенты на 4 средние паски

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Мука – 500 гр

Дрожжи живые – 25 гр

Яйца – 5 шт (желтки – в тесто, белок – в глазурь)

Молоко – 250 мл

Сахар – 200 гр

Масло сливочное – 150 гр

Сухофрукты – 250 гр (можно добавить орехи)

Ванильный сахар – 20 гр

Лимон (цедра+сок)

Сахарная пудра – 180-200 гр

Способ приготовления

1.Готовим опару. Дрожжи смешиваем со 100 гр муки и 150 гр теплого молока.

2. Смешиваем до однородности. Накрываем полотенцем, ставим в теплое место на 30-40 минут или до появления пузырьков.

3. Желтки взбиваем с сахаром в течение нескольких минут. Добавляем мягкое сливочное масло и тоже взбиваем до однородности.

4. Когда опара подошла, постепенно добавляем к ней масляно-яичную смесь. вымешиваем и снова ставим подходить в теплое место на 1 час.

5. Добавляем оставшуюся муку, теплое молоко, цедру и ваниль. Замешиваем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Обсыпаем предварительно замоченные в воде сухофрукты мукой и добавляем их в тесто. Вымешиваем.

7. Наполняем тестом формы для паски чуть больше чем на половину объема.

8. Накрываем тесто в формах полотенцем и снова даем постоять, пока тесто не подойдет почти к краю формы.

9. Отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. Готовность проверяем шпажкой.

10. Готовим глазурь. 1 очень холодный белок взбиваем миксером в течение 3 минут.

11. Добавляем несколько капель лимонного сока и продолжаем взбивать.

12. Постепенно добавляем пудру и продолжаем взбивать. Масса должна получиться густой.

13. Наносим глазурь на паску быстрыми движениями, ведь она сохнет очень быстро.

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