Паска по бабушкиному рецепту: и не нужно придумывать ничего нового
Вскоре наступит Пасха. А это значит, что миллионы хозяек будут готовить паски. Кто-то, конечно же, захочет попробовать новый рецепт приготовления, а кто-то из года в год предпочитает проверенные рецепты, которые всегда прибегают.
Например, фудблогер Валентина Кущ каждый год готовит паскутолько по одному рецепту, который достался ей от бабушки. Именно им она решила поделилась в Instagram, утверждая, что пасха всегда получается удачной.
Ингредиенты на 4 средние паски
- Мука – 500 гр
- Дрожжи живые – 25 гр
- Яйца – 5 шт (желтки – в тесто, белок – в глазурь)
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 200 гр
- Масло сливочное – 150 гр
- Сухофрукты – 250 гр (можно добавить орехи)
- Ванильный сахар – 20 гр
- Лимон (цедра+сок)
- Сахарная пудра – 180-200 гр
Способ приготовления
1.Готовим опару. Дрожжи смешиваем со 100 гр муки и 150 гр теплого молока.
2. Смешиваем до однородности. Накрываем полотенцем, ставим в теплое место на 30-40 минут или до появления пузырьков.
3. Желтки взбиваем с сахаром в течение нескольких минут. Добавляем мягкое сливочное масло и тоже взбиваем до однородности.
4. Когда опара подошла, постепенно добавляем к ней масляно-яичную смесь. вымешиваем и снова ставим подходить в теплое место на 1 час.
5. Добавляем оставшуюся муку, теплое молоко, цедру и ваниль. Замешиваем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
6. Обсыпаем предварительно замоченные в воде сухофрукты мукой и добавляем их в тесто. Вымешиваем.
7. Наполняем тестом формы для паски чуть больше чем на половину объема.
8. Накрываем тесто в формах полотенцем и снова даем постоять, пока тесто не подойдет почти к краю формы.
9. Отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. Готовность проверяем шпажкой.
10. Готовим глазурь. 1 очень холодный белок взбиваем миксером в течение 3 минут.
11. Добавляем несколько капель лимонного сока и продолжаем взбивать.
12. Постепенно добавляем пудру и продолжаем взбивать. Масса должна получиться густой.
13. Наносим глазурь на паску быстрыми движениями, ведь она сохнет очень быстро.
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