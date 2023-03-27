Если на Пасху вы хотите порадовать семью эффектной выпечкой – идеальным вариантом будет сделать краффины. Такая пасочка имеет необычную скрученную форму, а внутри очень много вкусных сухофруктов. Спеченное тесто получается настолько пышным, что его можно легко разъединить руками.

Идея приготовления пасхальной выпечки краффин опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмаль (itchen_ladyboss) в Instagram.

Ингредиенты:

мука пшеничная высшего сорта – 320 г

молоко – 120 мл

сахар – 100 г

масло сливочное – 70 г

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яйцо – 1+ 2 желтка

дрожжи – 25 г

Ингредиенты для смазки:

масло сливочное – 100 г

сухофрукты – 150 г (изюм, журавли, цукаты)

Способ приготовления:

1. В миску налить теплое молоко, добавить дрожжи сахар 2 ст.л муки 3 ст.л. от общего количества. Накрываем и оставляем в теплом месте на пол часа.

2. Яйцо и два желтка взбить сахаром до посветления (миксером).

3. Смешиваем опару с яичной массой, в три приема добавляем муку. В конце вымешиваем и добавляем сливочное масло.

4. Тесто вымешиваем минут 15, пока оно не перестанет липнуть.

5. Оставить в теплом месте на 1,5 часа.

6. Затем раскатать в тонкий пласт и смазать сливочным маслом посыпать сухофруктами. Закрутите краффин.

7. Оставить в форме еще на 30 минут.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (или ориентируйтесь по своей духовке)