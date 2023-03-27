Паска по-новому: как приготовить эффектные краффины
Если на Пасху вы хотите порадовать семью эффектной выпечкой – идеальным вариантом будет сделать краффины. Такая пасочка имеет необычную скрученную форму, а внутри очень много вкусных сухофруктов. Спеченное тесто получается настолько пышным, что его можно легко разъединить руками.
Идея приготовления пасхальной выпечки краффин опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмаль (itchen_ladyboss) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука пшеничная высшего сорта – 320 г
- молоко – 120 мл
- сахар – 100 г
- масло сливочное – 70 г
- яйцо – 1+ 2 желтка
- дрожжи – 25 г
Ингредиенты для смазки:
- масло сливочное – 100 г
- сухофрукты – 150 г (изюм, журавли, цукаты)
Способ приготовления:
1. В миску налить теплое молоко, добавить дрожжи сахар 2 ст.л муки 3 ст.л. от общего количества. Накрываем и оставляем в теплом месте на пол часа.
2. Яйцо и два желтка взбить сахаром до посветления (миксером).
3. Смешиваем опару с яичной массой, в три приема добавляем муку. В конце вымешиваем и добавляем сливочное масло.
4. Тесто вымешиваем минут 15, пока оно не перестанет липнуть.
5. Оставить в теплом месте на 1,5 часа.
6. Затем раскатать в тонкий пласт и смазать сливочным маслом посыпать сухофруктами. Закрутите краффин.
7. Оставить в форме еще на 30 минут.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (или ориентируйтесь по своей духовке)