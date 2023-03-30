Паска "Тирамису" без выпеки: как и из чего приготовить вкусное праздничное блюдо
Паски для праздничного стола можно готовить не только из теста, а также из вкусного творога, это намного проще, чем из теста. Такая паска всегда получится удачной. Для более яркого вкуса можно добавить белый шоколад, сухофрукты, орехи, ликер.
Кулинар Виктория поделись в Instagram рецептом вкусной творожной паски "Тирамису" с белым шоколадом.
Творожная масса:
- творог – 500 г
- сливки – 200 мл
- масло сливочное – 70 г
- белый шоколад – 70 г
- желтки – 4 шт.
- сахар – 100-130 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
Дополнительно:
- печенье савоярды
- шоколад – несколько кусков
- охлажденный кофе – 200 мл
Способ приготовления:
1. Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло, взбейте.
2. Крем: сливки на среднем огне прогрейте, но не кипятите! Параллельно взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Тонкой струйкой, продолжая взбивать, добавьте горячие сливки. Затем верните массу в сотейник и на среднем огне доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте белый шоколад и перемешайте до его растворения.
3. Готовый крем небольшими порциями добавляйте в творожную массу и взбивайте до однородности. В конце пробейте еще массу блендером, чтобы получить кремовую, однородную текстуру.
4. Соберите паску: форму застелите мокрой марлей, на дно выложите ложку-две творожной массы, обмокни печенье в кофе и положите его на творог, сверху присыпьте тертым шоколадом. На слой творожной массы выложите снова печенье с кофе, присыпьте шоколадом и так делайте, пока не закончатся ингредиенты. Сверху поставьте груз и отправьте паску в холодильник на 12-24 часа.
Готовую паску аккуратно извлеките из формы, порежьте и подавайте!
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