Паска "Тирамису" без выпеки: как и из чего приготовить вкусное праздничное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Паски для праздничного стола можно готовить не только из теста, а также из вкусного творога, это намного проще, чем из теста. Такая паска всегда получится удачной. Для более яркого вкуса можно добавить белый шоколад, сухофрукты, орехи, ликер. 

Творожная паска

Кулинар Виктория поделись в Instagram рецептом вкусной творожной паски "Тирамису" с белым шоколадом. 

Рецепт паски ''Тирамису''
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Творожная масса:

  • творог – 500 г
  • сливки – 200 мл
  • масло сливочное – 70 г
  • белый шоколад – 70 г
  • желтки – 4 шт.
  • сахар – 100-130 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л. 

Дополнительно:

  • печенье савоярды 
  • шоколад – несколько кусков 
  • охлажденный кофе – 200 мл

Способ приготовления: 

1. Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло, взбейте. 

Творог для паски 

2. Крем: сливки на среднем огне прогрейте, но не кипятите! Параллельно взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Тонкой струйкой, продолжая взбивать, добавьте горячие сливки. Затем верните массу в сотейник и на среднем огне доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте белый шоколад и перемешайте до его растворения.

Приготовление крема 

3. Готовый крем небольшими порциями добавляйте в творожную массу и взбивайте до однородности. В конце пробейте еще массу блендером, чтобы получить кремовую, однородную текстуру.

Творожная масса с кремом 

4. Соберите паску: форму застелите мокрой марлей, на дно выложите ложку-две творожной массы, обмокни печенье в кофе и положите его на творог, сверху присыпьте тертым шоколадом. На слой творожной массы выложите снова печенье с кофе, присыпьте шоколадом и так делайте, пока не закончатся ингредиенты. Сверху поставьте груз и отправьте паску в холодильник на 12-24 часа.  

Приготовление паски ''Тирамису''

Готовую паску аккуратно извлеките из формы, порежьте и подавайте!

Готовая паска

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