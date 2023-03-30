Паски для праздничного стола можно готовить не только из теста, а также из вкусного творога, это намного проще, чем из теста. Такая паска всегда получится удачной. Для более яркого вкуса можно добавить белый шоколад, сухофрукты, орехи, ликер.

Кулинар Виктория поделись в Instagram рецептом вкусной творожной паски "Тирамису" с белым шоколадом.

Видео дня

Творожная масса:

творог – 500 г

сливки – 200 мл

масло сливочное – 70 г

белый шоколад – 70 г

желтки – 4 шт.

сахар – 100-130 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

Дополнительно:

печенье савоярды

шоколад – несколько кусков

охлажденный кофе – 200 мл

Способ приготовления:

1. Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло, взбейте.

2. Крем: сливки на среднем огне прогрейте, но не кипятите! Параллельно взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Тонкой струйкой, продолжая взбивать, добавьте горячие сливки. Затем верните массу в сотейник и на среднем огне доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте белый шоколад и перемешайте до его растворения.

3. Готовый крем небольшими порциями добавляйте в творожную массу и взбивайте до однородности. В конце пробейте еще массу блендером, чтобы получить кремовую, однородную текстуру.

4. Соберите паску: форму застелите мокрой марлей, на дно выложите ложку-две творожной массы, обмокни печенье в кофе и положите его на творог, сверху присыпьте тертым шоколадом. На слой творожной массы выложите снова печенье с кофе, присыпьте шоколадом и так делайте, пока не закончатся ингредиенты. Сверху поставьте груз и отправьте паску в холодильник на 12-24 часа.

Готовую паску аккуратно извлеките из формы, порежьте и подавайте!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить дома влажную и ароматную александрийская паска.