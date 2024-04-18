Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

Большинство людей просто в восторге от пасты карбонара. Тем не менее, мало кому доставляет удовольствие тратить много времени на ее приготовление. Поэтому, предлагаем упрощенный рецепт приготовления, по которому блюдо получится не менее вкусным.

Упрощенным рецептом приготовления пасты карбонара поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она также рассказала об альтернативных продуктах, которыми можно заменить дорогостоящие, входящие в оригинальный рецепт.

Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

Ингредиенты

Видео дня
  • Панчета – 100 гр
  • Желток – 2 шт
  • Сыр а-ля пармезан – 20 гр
  • Сливки 20-30% – 100 мл
  • Смесь перцев
  • Спагетти – 150 гр

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем сливки, желтки, натертый в крошку заменитель пармезана и смесь перцев. Хорошо перемешиваем.

Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

2. Панчету нарезаем на полоски и обжариваем на сковороде.

3. Отвариваем спагетти до состояния аль денте и добавляем в панчете. Перемешиваем.

Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

4. Добавляем соус и перемешиваем еще раз.

Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно

5. Украшаем зеленью и подаем на стол.

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