Паста карбонара по упрощенному рецепту: быстро и невероятно вкусно
Большинство людей просто в восторге от пасты карбонара. Тем не менее, мало кому доставляет удовольствие тратить много времени на ее приготовление. Поэтому, предлагаем упрощенный рецепт приготовления, по которому блюдо получится не менее вкусным.
Упрощенным рецептом приготовления пасты карбонара поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она также рассказала об альтернативных продуктах, которыми можно заменить дорогостоящие, входящие в оригинальный рецепт.
Ингредиенты
- Панчета – 100 гр
- Желток – 2 шт
- Сыр а-ля пармезан – 20 гр
- Сливки 20-30% – 100 мл
- Смесь перцев
- Спагетти – 150 гр
Способ приготовления
1. В глубокой емкости смешиваем сливки, желтки, натертый в крошку заменитель пармезана и смесь перцев. Хорошо перемешиваем.
2. Панчету нарезаем на полоски и обжариваем на сковороде.
3. Отвариваем спагетти до состояния аль денте и добавляем в панчете. Перемешиваем.
4. Добавляем соус и перемешиваем еще раз.
5. Украшаем зеленью и подаем на стол.
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