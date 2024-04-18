Большинство людей просто в восторге от пасты карбонара. Тем не менее, мало кому доставляет удовольствие тратить много времени на ее приготовление. Поэтому, предлагаем упрощенный рецепт приготовления, по которому блюдо получится не менее вкусным.

Упрощенным рецептом приготовления пасты карбонара поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она также рассказала об альтернативных продуктах, которыми можно заменить дорогостоящие, входящие в оригинальный рецепт.

Ингредиенты

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Панчета – 100 гр

Желток – 2 шт

Сыр а-ля пармезан – 20 гр

Сливки 20-30% – 100 мл

Смесь перцев

Спагетти – 150 гр

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем сливки, желтки, натертый в крошку заменитель пармезана и смесь перцев. Хорошо перемешиваем.

2. Панчету нарезаем на полоски и обжариваем на сковороде.

3. Отвариваем спагетти до состояния аль денте и добавляем в панчете. Перемешиваем.

4. Добавляем соус и перемешиваем еще раз.

5. Украшаем зеленью и подаем на стол.

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