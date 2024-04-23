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Паста карбонара за 10 минут для сытного ужина: рецепт быстрого блюда
Пасту можно готовить с беконом, соусами, овощами, сыром, мясом, мясным фаршем и морепродуктами. Стоит отметить, что макароны для блюда лучше всего выбирать твердых сортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты карбонара с соусом, пармезаном и красным вином.
Ингредиенты:
- красное сухое подой
- макароны
- соус карбонара
- пармезан
- вяленые томаты
Способ приготовления:
1. Отварите макароны в подсоленной воде 6 минут.
2. Соус карбонара вылейте в сковородку и прогрейте минут 5. Добавьте туда же уже готовые макароны, перемешайте.
При подаче сверху посыпьте тертым пармезаном и добавьте кусочками томатов!
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