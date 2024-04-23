Пасту можно готовить с беконом, соусами, овощами, сыром, мясом, мясным фаршем и морепродуктами. Стоит отметить, что макароны для блюда лучше всего выбирать твердых сортов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты карбонара с соусом, пармезаном и красным вином.

Видео дня

Ингредиенты:

красное сухое подой

макароны

соус карбонара

пармезан

вяленые томаты

Способ приготовления:

1. Отварите макароны в подсоленной воде 6 минут.

2. Соус карбонара вылейте в сковородку и прогрейте минут 5. Добавьте туда же уже готовые макароны, перемешайте.

При подаче сверху посыпьте тертым пармезаном и добавьте кусочками томатов!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: