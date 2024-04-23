Паста карбонара за 10 минут для сытного ужина: рецепт быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
51
Рецепт пасты

Пасту можно готовить с беконом, соусами, овощами, сыром, мясом, мясным фаршем и морепродуктами. Стоит отметить, что макароны для блюда лучше всего выбирать твердых сортов. 

Паста с фаршем в духовке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты карбонара с соусом, пармезаном и красным вином.

Рецепт пасты
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Ингредиенты:

  • красное сухое подой
  • макароны
  • соус карбонара
  • пармезан
  • вяленые томаты

Способ приготовления:

1. Отварите макароны в подсоленной воде 6 минут.

Макароны для блюда

2. Соус карбонара вылейте в сковородку и прогрейте минут 5. Добавьте туда же уже готовые макароны, перемешайте.

Готовый соус

При подаче сверху посыпьте тертым пармезаном и добавьте кусочками томатов!

Готовое блюдо

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