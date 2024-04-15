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Паста по-шпротски: рецепт сытного блюда для всей семьи
Макароны можно готовить с фаршем, овощами, грибами, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что она готовится очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, с луком, пармезаном и специями.
Ингредиенты:
- 1 лук
- шпроты
- паста
- черный перец
- зеленый лучок
- пармезан
Способ приготовления:
1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту 7-8 минут.
2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.
3. Переложите шпроты в тарелку, хорошо разомните вилкой. Добавьте к ним обжаренный лук и перемешайте.
4. Далее добавьте пасту, перемешайте и подавайте.
Готовое блюдо украсьте зеленым луком.
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