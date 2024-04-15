Паста по-шпротски: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить с фаршем, овощами, грибами, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что она готовится очень быстро. 

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, с луком, пармезаном и специями. 

Рецепт пасты
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Ингредиенты:

  • 1 лук
  • шпроты
  • паста
  • черный перец
  • зеленый лучок
  • пармезан

Способ приготовления:

1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту 7-8 минут.

Вареные макароны

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.

Жареный лук

3. Переложите шпроты в тарелку, хорошо разомните вилкой. Добавьте к ним обжаренный лук и перемешайте. 

Шпроты для блюда

4. Далее добавьте пасту, перемешайте и подавайте. 

Приготовление блюда

Готовое блюдо украсьте зеленым луком. 

Готовое блюдо

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