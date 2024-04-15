Макароны можно готовить с фаршем, овощами, грибами, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что она готовится очень быстро.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпротами, с луком, пармезаном и специями.

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Ингредиенты:

1 лук

шпроты

паста

черный перец

зеленый лучок

пармезан

Способ приготовления:

1. В кипящей подсоленной воде отварите пасту 7-8 минут.

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Она должна подрумяниться, но остаться хрустящей.

3. Переложите шпроты в тарелку, хорошо разомните вилкой. Добавьте к ним обжаренный лук и перемешайте.

4. Далее добавьте пасту, перемешайте и подавайте.

Готовое блюдо украсьте зеленым луком.

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