Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное на ужин, но не тратить много времени – этот рецепт для вас. Паста с говядиной и овощами имеет идеальное сочетание вкусов и не требует особых навыков для ее приготовления.

Рецептом пасты с говядиной и грибами поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какой секретный ингредиент нужно добавить к этому блюду, чтобы его вкус был совершенным.

Ингредиенты

Говядина – 400 гр

Паста – 250 гр

Грибы – 150 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 1 зуб

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Паприка – 2 ч.л.

Бульон или вода – ½ ст.

Сыр Филадельфия – 150 гр

Петрушка свежая

Соль

Перец

Сливочное масло – 40 гр

Способ приготовления

1.Мясо нарезать на тонкие кусочки, приправить солью и перцем.

2. На разогретой сковороде быстро обжарить мясо в течение 5 минут до появления золотистого цвета. Снять с плиты.

3. На этой же сковороде готовим соус. Нарезать лук, чеснок и грибы. Все обжарить на сливочном масле. Добавить специи, сыр Филадельфия и влить бульон или воду. Хорошо смешать все.

4. Выложить в сковороду отварную пасту и мясо. Тушить в течение 1-2 минут.

5. Подавать горячей со свежей петрушкой.

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