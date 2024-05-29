Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
69
Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное на ужин, но не тратить много времени – этот рецепт для вас. Паста с говядиной и овощами имеет идеальное сочетание вкусов и не требует особых навыков для ее приготовления.

Рецептом пасты с говядиной и грибами поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какой секретный ингредиент нужно добавить к этому блюду, чтобы его вкус был совершенным.

Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

Ингредиенты

  • Говядина – 400 гр
  • Паста – 250 гр
  • Грибы – 150 гр
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 1 зуб
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Паприка – 2 ч.л.
  • Бульон или вода – ½ ст.
  • Сыр Филадельфия – 150 гр
  • Петрушка свежая
  • Соль
  • Перец
  • Сливочное масло – 40 гр

Способ приготовления

1.Мясо нарезать на тонкие кусочки, приправить солью и перцем.

Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

2. На разогретой сковороде быстро обжарить мясо в течение 5 минут до появления золотистого цвета. Снять с плиты.

Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

3. На этой же сковороде готовим соус. Нарезать лук, чеснок и грибы. Все обжарить на сливочном масле. Добавить специи, сыр Филадельфия и влить бульон или воду. Хорошо смешать все.

Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

4. Выложить в сковороду отварную пасту и мясо. Тушить в течение 1-2 минут.

5. Подавать горячей со свежей петрушкой.

Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом

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