Паста с говядиной и грибами: быстрое блюдо с идеальным вкусом
Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное на ужин, но не тратить много времени – этот рецепт для вас. Паста с говядиной и овощами имеет идеальное сочетание вкусов и не требует особых навыков для ее приготовления.
Рецептом пасты с говядиной и грибами поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какой секретный ингредиент нужно добавить к этому блюду, чтобы его вкус был совершенным.
Ингредиенты
- Говядина – 400 гр
- Паста – 250 гр
- Грибы – 150 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Паприка – 2 ч.л.
- Бульон или вода – ½ ст.
- Сыр Филадельфия – 150 гр
- Петрушка свежая
- Соль
- Перец
- Сливочное масло – 40 гр
Способ приготовления
1.Мясо нарезать на тонкие кусочки, приправить солью и перцем.
2. На разогретой сковороде быстро обжарить мясо в течение 5 минут до появления золотистого цвета. Снять с плиты.
3. На этой же сковороде готовим соус. Нарезать лук, чеснок и грибы. Все обжарить на сливочном масле. Добавить специи, сыр Филадельфия и влить бульон или воду. Хорошо смешать все.
4. Выложить в сковороду отварную пасту и мясо. Тушить в течение 1-2 минут.
5. Подавать горячей со свежей петрушкой.
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