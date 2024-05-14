Оказывается, для того чтобы попробовать настоящую пасту, совсем не обязательно ехать в Италию. Ее легко можно приготовить дома и наслаждаться вкусным блюдом со средиземноморскими мотивами.

Как правильно это точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она опубликовала рецепт пасты с креветками и утверждает, что это лучшая паста из всех, которую их приходилось пробовать.

Ингредиенты

Спагетти – 300 гр

Креветки – 400 гр

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Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Томатная паста – 1 ст.л.

Петрушка – 2 стебля

Чеснок – 2 зуб

Белое сухое вино – 100 мл

Вода – 200 мл

Оливковое масло

Соль

Перец

Тимьян

Паприка

Томаты черри – 3 шт

Способ приготовления

1.Очистить креветки от головы, панцирей и достать кишечник. 3-4 креветки оставить неочищенными.

2. Нарезать морковь, лук и чеснок на мелкие кубики.

3. В сотейник влить оливковое масло, и когда оно закипит, выложить панцири креветок, морковь, лук, чеснок и петрушку. Жарить 7-10 мин.

4. Добавить вино, соль, перец, паприку, чабрец и томатную пасту. И варить до выпаривания жидкости вдвое.

5. Массу перебить в блендере и процедить через сито.

6. Соус вернуть в сотейник и варить еще 10 мин.

7. За 2 мин до истечения времени выкладываем очищенные и неочищенные креветки.

8. Варим спагетти в подсоленной воде, ориентируясь на время, указанное на упаковке.

9. Выложить пасту в соус, добавить масло и все хорошо смешать.

10. Добавить свежие помидоры черри.

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