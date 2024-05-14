Паста с креветками: добавьте в свой рацион средиземноморские мотивы
Оказывается, для того чтобы попробовать настоящую пасту, совсем не обязательно ехать в Италию. Ее легко можно приготовить дома и наслаждаться вкусным блюдом со средиземноморскими мотивами.
Как правильно это точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она опубликовала рецепт пасты с креветками и утверждает, что это лучшая паста из всех, которую их приходилось пробовать.
Ингредиенты
- Спагетти – 300 гр
- Креветки – 400 гр
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Петрушка – 2 стебля
- Чеснок – 2 зуб
- Белое сухое вино – 100 мл
- Вода – 200 мл
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Тимьян
- Паприка
- Томаты черри – 3 шт
Способ приготовления
1.Очистить креветки от головы, панцирей и достать кишечник. 3-4 креветки оставить неочищенными.
2. Нарезать морковь, лук и чеснок на мелкие кубики.
3. В сотейник влить оливковое масло, и когда оно закипит, выложить панцири креветок, морковь, лук, чеснок и петрушку. Жарить 7-10 мин.
4. Добавить вино, соль, перец, паприку, чабрец и томатную пасту. И варить до выпаривания жидкости вдвое.
5. Массу перебить в блендере и процедить через сито.
6. Соус вернуть в сотейник и варить еще 10 мин.
7. За 2 мин до истечения времени выкладываем очищенные и неочищенные креветки.
8. Варим спагетти в подсоленной воде, ориентируясь на время, указанное на упаковке.
9. Выложить пасту в соус, добавить масло и все хорошо смешать.
10. Добавить свежие помидоры черри.
На OBOZ.UA есть много других вариантов приготовления пасты: