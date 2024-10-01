Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Вкусно будет с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, томатным соусом. Еще очень вкусно будет с грибами, сливками.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с лисичками, со сливочным маслом и сыром.

Ингредиенты:

250 г лисичек

1 луковица

сухой чеснок по вкусу

сливочное масло для жарки

250 мл сливок 33%

250 г пасти

100-150 г камамбера

соль, перец, розмарин по вкусу

фундук или другие орехи

Способ приготовления:

1. Промойте лисички дважды. Добавьте 2 ст. л. муки, перемешайте, оставьте на 5 минут. Затем залейте водой на 10 минут, снова промойте. Если лисички крупные, разорвите на волокна.

2. Обжарьте лук на сливочном масле до золотистости. Добавить лисички и обжаривать до готовности. Добавьте соль, сухой чеснок и перец по вкусу.

3. Влейте сливки, добавьте камамбер и растопите его, постоянно помешивая. Добавьте веточку розмарина и готовьте соус к загустению. Достаньте розмарин перед добавлением пасты.

4. Добавьте пасту и перемешайте с соусом.

Подавайте с поджаренным фундуком или другим орехом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: