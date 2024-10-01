Паста с лисичками для ужина: быстро, сытно и бюджетно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паста с лисичками для ужина: быстро, сытно и бюджетно

Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Вкусно будет с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, томатным соусом. Еще очень вкусно будет с грибами, сливками. 

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Паста со сливками и грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с лисичками, со сливочным маслом и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 250 г лисичек
  • 1 луковица
  • сухой чеснок по вкусу
  • сливочное масло для жарки
  • 250 мл сливок 33%
  • 250 г пасти
  • 100-150 г камамбера
  • соль, перец, розмарин по вкусу
  • фундук или другие орехи 

Способ приготовления:

1. Промойте лисички дважды. Добавьте 2 ст. л. муки, перемешайте, оставьте на 5 минут. Затем залейте водой на 10 минут, снова промойте. Если лисички крупные, разорвите на волокна.

Лисички для блюда

2. Обжарьте лук на сливочном масле до золотистости. Добавить лисички и обжаривать до готовности. Добавьте соль, сухой чеснок и перец по вкусу.

Как правильно жарить грибы

3. Влейте сливки, добавьте камамбер и растопите его, постоянно помешивая. Добавьте веточку розмарина и готовьте соус к загустению. Достаньте розмарин перед добавлением пасты.

Грибы в сливках

4. Добавьте пасту и перемешайте с соусом.

Паста для блюда

Подавайте с поджаренным фундуком или другим орехом!

Готовое блюдо

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