Паста с лисичками для ужина: быстро, сытно и бюджетно
Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Вкусно будет с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, томатным соусом. Еще очень вкусно будет с грибами, сливками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с лисичками, со сливочным маслом и сыром.
Ингредиенты:
- 250 г лисичек
- 1 луковица
- сухой чеснок по вкусу
- сливочное масло для жарки
- 250 мл сливок 33%
- 250 г пасти
- 100-150 г камамбера
- соль, перец, розмарин по вкусу
- фундук или другие орехи
Способ приготовления:
1. Промойте лисички дважды. Добавьте 2 ст. л. муки, перемешайте, оставьте на 5 минут. Затем залейте водой на 10 минут, снова промойте. Если лисички крупные, разорвите на волокна.
2. Обжарьте лук на сливочном масле до золотистости. Добавить лисички и обжаривать до готовности. Добавьте соль, сухой чеснок и перец по вкусу.
3. Влейте сливки, добавьте камамбер и растопите его, постоянно помешивая. Добавьте веточку розмарина и готовьте соус к загустению. Достаньте розмарин перед добавлением пасты.
4. Добавьте пасту и перемешайте с соусом.
Подавайте с поджаренным фундуком или другим орехом!
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