Паста с мидиями и томатным соусом для ужина: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паста с мидиями и томатным соусом для ужина: рецепт блюда за 10 минут

Одно из самых быстрых, сытных и вкусны блюд – паста. Готовить ее можно с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, овощами и соусами. 

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Паста с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с мидиями и овощной зажаркой с с томатной пастой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • спагетти
  • 25 г. сливочного масла
  • 1 лук
  • 400 г. мидий
  • 4-5 ст.л. томатной пасты
  • прованские травы
  • соль, перец
  • пармезан (для подачи)

Способ приготовления: 

1. Отварите спагетти. 

Вареные спагетти

2. На сковороду добавьте кусочек сливочного масла и растапливаем его, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте 4-5 минут. Добавьте размороженные мидии, обжарьте несколько минут и добавьте томатную пасту, посолите и добавьте специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Мидии с луком и соусом

3. Добавьте спагетти, перемешайте и посыпьте пармезаном.

Готовое блюдо

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