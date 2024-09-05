Одно из самых быстрых, сытных и вкусны блюд – паста. Готовить ее можно с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, овощами и соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с мидиями и овощной зажаркой с с томатной пастой.

Ингредиенты:

спагетти

25 г. сливочного масла

1 лук

400 г. мидий

4-5 ст.л. томатной пасты

прованские травы

соль, перец

пармезан (для подачи)

Способ приготовления:

1. Отварите спагетти.

2. На сковороду добавьте кусочек сливочного масла и растапливаем его, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте 4-5 минут. Добавьте размороженные мидии, обжарьте несколько минут и добавьте томатную пасту, посолите и добавьте специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 5 минут.

3. Добавьте спагетти, перемешайте и посыпьте пармезаном.

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