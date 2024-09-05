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Паста с мидиями и томатным соусом для ужина: рецепт блюда за 10 минут
Одно из самых быстрых, сытных и вкусны блюд – паста. Готовить ее можно с мясным фаршем, морепродуктами, сыром, овощами и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с мидиями и овощной зажаркой с с томатной пастой.
Ингредиенты:
- спагетти
- 25 г. сливочного масла
- 1 лук
- 400 г. мидий
- 4-5 ст.л. томатной пасты
- прованские травы
- соль, перец
- пармезан (для подачи)
Способ приготовления:
1. Отварите спагетти.
2. На сковороду добавьте кусочек сливочного масла и растапливаем его, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте 4-5 минут. Добавьте размороженные мидии, обжарьте несколько минут и добавьте томатную пасту, посолите и добавьте специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 5 минут.
3. Добавьте спагетти, перемешайте и посыпьте пармезаном.
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