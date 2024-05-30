Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
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Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

Представляем вашему вниманию рецепт пасты с мидиями в томатном соусе. Только 15 минут и на столе уже появляется блюдо нереального вкуса, которое насытит и поразит всех, кто его будет пробовать.

Рецептом этого простого, но очень оригинального блюда поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты следует использовать, чтобы блюдо получилось идеальным.

Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

Ингредиенты

  • Мидии, маринованные в масле – 200 гр
  • Паста – 200 гр
  • Чеснок – 2 зуб
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Зелень

Способ приготовления

1. Пасту отвариваем до готовности, согласно инструкции на упаковке.

Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

2. Чеснок очищаем и мелко нарезаем.

3. На сковороде с маслом обжариваем чеснок. Добавляем томатную пасту и хорошо обжариваем.

4. Добавляем в сковороду мидии и воду, в которой варилась паста. Тушим несколько минут.

Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

5. Добавляем на сковороду пасту, прогреваем несколько минут.

6. Перед подачей украшаем блюдо зеленью. Для этого идеально подойдет базилик.

Паста с мидиями в томатном соусе: нереальная вкуснота за 15 минут

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