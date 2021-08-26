Паста с морепродуктами для легкого ужина – 2 варианта блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
193
Паста с морепродуктами

Ужин всегда должен быть максимально легким и некалорийным, но при этом сытным и полезным. Лучше всего для приготовления выбирать блюда из простых продуктов, таких как: овощи, рыба и морепродукты.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами пасты с морепродуктами, которая очень просто готовится и будет отличным приемом пищи за 3-4 часа до сна.

1. Паста с мидиями, креветками со сливками

Паста с морепродуктами

Ингредиенты:

  • Спагетти – 200 г

  • Вода – 2

Видео дня

  • Креветки – 150 г

  • Мидии – 130 г

  • Твердый сыр – 50 г

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • Сливочное масло – 10 г

  • Сливки – 150 мл

  • Травы – 1/3 ч. л.

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разморозьте морепродукты, хорошо их почистите.

  2. Вскипятите воду, добавьте соль и отварите спагетти

    до состояния аль денте.

  3. Отбросьте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.

  4. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте немного оливкового, нарежьте слайсами чеснок и слегка пожарьте, обязательно достаньте его и добавьте морепродукты, перемешайте и жарьте около 3 минут.

  5. ​​​​​​​После – залейте их сливками, перемешайте, посолите, добавьте травы.

  6. ​​​​​​​Натрите сыр на терке, добавьте к морепродуктам, перемешайте.

  7. В самом конце выложите в сковороду спагетти и перемешайте и можно сразу подавать.

2. Паста с морепродуктами, томатами и вином

Паста с морепродуктами для ужина

Ингредиенты:

  • Спагетти — 100 г

  • Коктейль из морепродуктов — 150 г

  • Помидоры черри — 8 шт.

  • Масло оливковое — 1 ст. л.

  • Вино красное сухое — по вкусу

  • Базилик — по вкусу

  • Чеснок — 1 зуб.

  • Перец черный свежемолотый и соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, почистите чеснок, порежьте их пополам.

  2. На сковороду налейте масло, обжарьте чеснок около 2 минут и сразу его достаньте.

  3. Выложите помидоры, добавьте морепродукты, посолите, поперчите и жарьте около 5 минут, добавьте сливки, перемешайте.

  4. Отварите спагетти, добавьте их в сковороду, залейте вином и перемешайте.

  5. Измельчите базилик и также добавьте в готовое блюдо.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты