Паста с морепродуктами для легкого ужина – 2 варианта блюда
Ужин всегда должен быть максимально легким и некалорийным, но при этом сытным и полезным. Лучше всего для приготовления выбирать блюда из простых продуктов, таких как: овощи, рыба и морепродукты.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами пасты с морепродуктами, которая очень просто готовится и будет отличным приемом пищи за 3-4 часа до сна.
1. Паста с мидиями, креветками со сливками
Ингредиенты:
Спагетти – 200 г
Вода – 2
Креветки – 150 г
Мидии – 130 г
Твердый сыр – 50 г
Чеснок – 1 зуб.
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Сливочное масло – 10 г
Сливки – 150 мл
Травы – 1/3 ч. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Разморозьте морепродукты, хорошо их почистите.
Вскипятите воду, добавьте соль и отварите спагетти
до состояния аль денте.
Отбросьте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.
На сковороде растопите сливочное масло, добавьте немного оливкового, нарежьте слайсами чеснок и слегка пожарьте, обязательно достаньте его и добавьте морепродукты, перемешайте и жарьте около 3 минут.
После – залейте их сливками, перемешайте, посолите, добавьте травы.
Натрите сыр на терке, добавьте к морепродуктам, перемешайте.
В самом конце выложите в сковороду спагетти и перемешайте и можно сразу подавать.
2. Паста с морепродуктами, томатами и вином
Ингредиенты:
Спагетти — 100 г
Коктейль из морепродуктов — 150 г
Помидоры черри — 8 шт.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Вино красное сухое — по вкусу
Базилик — по вкусу
Чеснок — 1 зуб.
Перец черный свежемолотый и соль — по вкусу
Способ приготовления:
Помойте помидоры, почистите чеснок, порежьте их пополам.
На сковороду налейте масло, обжарьте чеснок около 2 минут и сразу его достаньте.
Выложите помидоры, добавьте морепродукты, посолите, поперчите и жарьте около 5 минут, добавьте сливки, перемешайте.
Отварите спагетти, добавьте их в сковороду, залейте вином и перемешайте.
Измельчите базилик и также добавьте в готовое блюдо.
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