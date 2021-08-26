Паста с морепродуктами для легкого ужина – 2 варианта блюда

Ужин всегда должен быть максимально легким и некалорийным, но при этом сытным и полезным. Лучше всего для приготовления выбирать блюда из простых продуктов, таких как: овощи, рыба и морепродукты.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами пасты с морепродуктами, которая очень просто готовится и будет отличным приемом пищи за 3-4 часа до сна.

1. Паста с мидиями, креветками со сливками

Ингредиенты:

Спагетти – 200 г

Вода – 2

Видео дня

Креветки – 150 г

Мидии – 130 г

Твердый сыр – 50 г

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Сливочное масло – 10 г

Сливки – 150 мл

Травы – 1/3 ч. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разморозьте морепродукты, хорошо их почистите. Вскипятите воду, добавьте соль и отварите спагетти до состояния аль денте. Отбросьте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте немного оливкового, нарежьте слайсами чеснок и слегка пожарьте, обязательно достаньте его и добавьте морепродукты, перемешайте и жарьте около 3 минут. ​​​​​​​После – залейте их сливками, перемешайте, посолите, добавьте травы. ​​​​​​​Натрите сыр на терке, добавьте к морепродуктам, перемешайте. В самом конце выложите в сковороду спагетти и перемешайте и можно сразу подавать.

2. Паста с морепродуктами, томатами и вином

Ингредиенты:

Спагетти — 100 г

Коктейль из морепродуктов — 150 г

Помидоры черри — 8 шт.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Вино красное сухое — по вкусу

Базилик — по вкусу

Чеснок — 1 зуб.

Перец черный свежемолотый и соль — по вкусу

Способ приготовления:

Помойте помидоры, почистите чеснок, порежьте их пополам. На сковороду налейте масло, обжарьте чеснок около 2 минут и сразу его достаньте. Выложите помидоры, добавьте морепродукты, посолите, поперчите и жарьте около 5 минут, добавьте сливки, перемешайте. Отварите спагетти, добавьте их в сковороду, залейте вином и перемешайте. Измельчите базилик и также добавьте в готовое блюдо.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: