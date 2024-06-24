Паста с перцем и томатами: готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Макароны обожают практически все. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить много интересных блюд, которые всегда получатся вкусными и питательными.
Фудблоргер Лиза Глинская в своем Instagram опубликовала рецепт приготовления пасты с перцем и томатами. Она утверждает, что это блюдо готовится из продуктов, которые найдутся у каждого в холодильнике.
Ингредиенты
- Макароны тальятелле
- Перец болгарский – 2 шт.
- Томат без кожуры – 1 шт
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Соль
- Базилик
- Томаты черри
- Бурата или моцарелла
Способ приготовления
1.Готовим соус. Запекаем перец в духовке при 200 градусах, 15-20 мин.
2. Окунаем его в холодную воду, снимаем кожуру.
3. Пробиваем блендером перец, томат, масло, чеснок, к максимально однородной консистенции, добавляем соль по вкусу.
4. Отвариваем пасту, смешиваем ее с соусом.
5. Немножко прогреваем на сковороде с маслом цветные томаты черри и подаем их с пастой.
6. Добавляем кусочки бураты и моцареллы. Украшаем базиликом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пасты: