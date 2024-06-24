Макароны обожают практически все. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить много интересных блюд, которые всегда получатся вкусными и питательными.

Фудблоргер Лиза Глинская в своем Instagram опубликовала рецепт приготовления пасты с перцем и томатами. Она утверждает, что это блюдо готовится из продуктов, которые найдутся у каждого в холодильнике.

Ингредиенты

Макароны тальятелле

Перец болгарский – 2 шт.

Томат без кожуры – 1 шт

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб

Соль

Базилик

Томаты черри

Бурата или моцарелла

Способ приготовления

1.Готовим соус. Запекаем перец в духовке при 200 градусах, 15-20 мин.

2. Окунаем его в холодную воду, снимаем кожуру.

3. Пробиваем блендером перец, томат, масло, чеснок, к максимально однородной консистенции, добавляем соль по вкусу.

4. Отвариваем пасту, смешиваем ее с соусом.

5. Немножко прогреваем на сковороде с маслом цветные томаты черри и подаем их с пастой.

6. Добавляем кусочки бураты и моцареллы. Украшаем базиликом.

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